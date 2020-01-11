Зеленський обговорив з Рухані повернення в Україну тіл загиблих в катастрофі літака МАУ

Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Зеленський закликав Рухані повернути тіла загиблих у катастрофі літака МАУ до 19 січня

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ісламської республіки Іран Хасаном Рухані, під час якої вони обговорили необхідність якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі літака МАУ українців. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, Зеленський у ході розмови підкреслив, що тіла українців мають повернути вже наступного тижня.

Вказано, що розмова відбулася з ініціативи іранської сторони. Рухані висловив співчуття українському народу та родинам загиблих унаслідок збиття літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України".

"Він попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів. Очільник Ісламської республіки Іран повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї держави. Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах", - підкреслюється у повідомленні.

У свою чергу президент України наголосив, що екіпаж збитого літака діяв у суворій відповідності до міжнародних льотних правил та інструкцій. Зеленський зазначив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати та повернути тіла українських громадян на батьківщину.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня - до 19 січня - тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися", - сказав глава держави.

При цьому Рухані запевнив, що вже сьогодні вночі дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше.

Міністерство закордонних справ України негайно надішле Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків, серед іншого - юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій. Іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилов розповів, що тіла загиблих у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" українців повернуть додому орієнтовно 20-21 січня.

Як писало РБК-Україна, в Ірані протестувальники вимагають відставки верховного лідера через збиття літака МАУ.

Так, у суботу, 11 січня, влада Ірану визнала збиття українського літака. Воно відбулося помилково.