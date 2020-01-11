Зеленський звернувся до українців з приводу атаки на літак МАУ в Ірані

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави записав відеозвернення до українців після телефонної розмови з президентом Ірану

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо атаки на літак МАУ в Ірані. Відповідне відеозвернення глави держави опублікував Офіс президента.

Звернення Володимира Зеленського до українців після телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані. «У ці тяжкі дні я хочу сказати таке. Я поверну всіх загиблих близьким і рідним. Вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам’ять. Всі винні будуть покарані», – звернення Володимира Зеленського до українців після телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані. Опубліковано Офіс Президента України Субота, 11 січня 2020 р.

У відеозверненні глава держави пообіцяв повернути тіла всіх загиблих у катастрофі в Ірані українців і пообіцяв, що всі винні будуть покарані.

Президент звернувся до співгромадян після телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський провів телефонну розмову з Рухані, під час якої вони обговорили необхідність якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі літака МАУ українців. Так, Зеленський у ході бесіди підкреслив, що тіла українців повинні повернути на наступному тижні.

Так, Рухані повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових його країни. Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофі будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці в юридичній та технічній площинах.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Александр Данилов розповів, що тіла загиблих у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" українців повернуть додому орієнтовно 20-21 січня.

Як писало РБК-Україна, в Ірані протестувальники вимагають відставки верховного лідера через збиття літака МАУ.

У суботу, 11 січня, влада Ірану визнала збиття українського літака. Воно відбулося помилково.