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Елизавета II выразила соболезнования семьям погибших в катастрофе украинского самолета

Новости » В мире     12.01.2020 - 00:57
Елизавета II выразила соболезнования семьям погибших в катастрофе украинского самолета
Иллюстративное фото (GettyImages)

Королева вместе с супругом принцем Филиппом глубоко опечалены трагической гибелью людей в авиакатастрофе

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования по поводу сбития в Иране пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", в результате которого погибли 176 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заяву королевы в адрес генерал-губернатора Канады.

Отмечается, что королева вместе с супругом принцем Филиппом глубоко опечалены трагической гибелью людей в авиакатастрофе.

"Наши мысли и молитвы вместе с народом Канады, который понес такие страшные потери. И выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, близким и коллегам всех канадцев и, конечно, граждан других государств, которые погибли, и многим другим, кого задела эта ужасная событие", - заявила Елизавета II.

Напомним, 11 января власти Ирана признала сбитии украинского самолета. Оно произошло по ошибке.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский провел телефонный разговор с Рухани, во время которой они обсудили необходимость скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев.

Также президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу сбития самолета МАУ в Иране. В видеообращении глава государства пообещал вернуть тела всех погибших в катастрофе в Иране украинцев и пообещал, что все виновные будут наказаны.

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Новости Украины ИранавиакатастрофаЕлизавета II
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