Без электроснабжения на ЗАЭС произойдет ядерная авария, - Госатомрегулирование

По его словам, в результате повреждения россиянами линии в 750 киловольт в районе Запорожской тепловой электростанции на временно на ЗАЭС нет электричества уже девять дней. Повреждение находится на временно оккупированной россиянами территории.

При этом работа систем безопасности ЗАЭС обеспечивается работой дизельных генераторов. Пока они дают достаточно энергии, чтобы обеспечить охлаждение ядерного топлива в шести реакторах.

"Мы характеризуем это как аварийную ситуацию, которая не переросла в аварию, но может перерасти, если не принять срочных средств реагирования - в частности безотлагательно восстановить внешнее электроснабжение", - отметил Кориков.

Он добавил, что это произошло в результате оккупации россиянами ЗАЭС. Оккупанты не только полностью игнорируют правила ядерной безопасности, но и умышленно создают препятствия для восстановления энергоснабжения на станцию.

Если не восстановить внешнее энергоснабжение, температура воды в реакторах возрастет. Вода охлаждает ядерное топливо: оно может перегреться, что приведет к выходу радиоактивных продуктов в реактор и за его пределы.