Электронный кабинет призывника и правила повесток: как предлагают изменить мобилизацию

Законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы Кабмин внес в Верховную Раду Украины вечером 25 декабря. Правительство, среди прочего, предлагает посылать повестки через электронный кабинет призывника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона.

В тексте законопроекта предлагается установление требований к повесткам о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также порядок их вручения гражданам Украины. Повестка может быть вручена гражданину лично:

в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки;

по месту жительства (пребывания) представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейскими;

по месту работы представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки, работодателем или полицейскими;

в общественных местах представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейскими.

повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

Предлагается также предоставление полномочий национальной полиции Украины по участию в мероприятиях мобилизации, привлечению к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Также хотят привлечь органы местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к активному участию в мероприятиях по мобилизации, в частности во время оповещения и прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, сборных пунктов и воинских частей.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект должен создать условия для "должного укомплектования боевых подразделений во время отпора вооруженной агрессии против Украины".

Изменения в процессе мобилизации Украины

Правительство и Минобороны работают над изменениями правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Среди инициатив, звучавших от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.

Президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом по мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев.

В частности, уже известно, кто из украинцев будет иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы, который Камбин внес в Верховную Раду Украины.