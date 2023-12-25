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Новый законопроект о мобилизации: кто будет иметь право на отсрочку

Украина, Понедельник 25 декабря 2023 23:13
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Новый законопроект о мобилизации: кто будет иметь право на отсрочку Фото: кто из украинцев будет иметь право на отсрочку по новому законопроекту о мобилизации (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Стало известно, кто из украинцев будет иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы, который Камбин внес в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона.

Согласно тексту законопроекта, право на отсрочку будут иметь:

  • лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
  • люди, являющиеся опекунами лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособной;
  • члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
  • члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи) е) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
  • женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
  • беременные женщины;
  • только действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • соискатели профессионального (профессионально-технического), высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, превышающий ранее полученный по одной специальности (профессии);
  • докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

  • научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку;

  • не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

  • военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию;

  • не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанные из числа граждан, освобожденных от срочной военной службы во время действия военного положения;

  • право на отсрочку от призыва не имеют государственные служащие, работников Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры;

Следует отметить, что зарегистрированный законопроект в Верховной Раде еще не означает внедрения тех или иных изменений в мобилизации. Парламент получил документ, который теперь будут обсуждать в Комитете.

Изменения в процессе мобилизации Украины

Как ранее сообщалось, украинские власти работают над изменениями относительно правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Среди инициатив, звучавших от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что среди предложений была и возможность посылать военнообязанным повестки по почте.

Президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом по мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев. Это подтвердили и в правящей партии. Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.

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