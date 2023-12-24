(Де)мобилизация, призыв и электронные приглашения в ТЦК: главное из большого интервью Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров дал интервью "Суспильному", где рассказал о том, почему невозможна полная демобилизация во время войны, внедрение электронных приглашений в ТЦК, а также когда в Раду внесут изменения в мобилизации.

О мобилизации и когда ожидать изменений

По мнению министра, процесс мобилизации в стране "демонизировали". "У нас, к сожалению, воспринимается, что служить Родине - это наказание. Эти мировоззренческие вещи надо изменить: и подходы к ним, и форматы", - сказал Умеров.

По его словам, власти готовят "матрицу ответственности, или матрицу мобилизации", которая должна быть понята обществу.

"Нам, как обществу, нужно понять, как мы будем отвоевывать земли. И в этом плане мобилизация, демобилизация, отсрочка, социальная защита - эти вопросы требуют разъяснения или изменения", - говорит Умеров.

Он анонсировал, что в ближайшие дни законопроект об изменениях в мобилизации может быть зарегистрирован в Верховной Раде.

О дополнительной мобилизации 450-500 тысяч человек

Также глава оборонного ведомства прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о запросе дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Отметив, что у страны есть 3,5 тысячи километров линии, которую нужно защищать.

"Есть стабилизационные действия, есть оборонительные, есть контрнаступление. Я не буду идти в детали, но высшее руководство просто хотело ответить обществу. Если военные говорят Кабмину: "Дайте, пожалуйста, нам энное количество людей" - конечно, Кабинет министров и Верховная Рада спрашивают, что мы будем делать с теми, кто уже служит, и что будут делать люди, которых мы хотим мобилизовать? Поэтому мы начали консультации и у общества будут ответы на эти вопросы в этом законопроекте", - пояснил Умеров.

Напомним, что этот вопрос РБК-Украина разбирало отдельно в материале.

О возрастном пороге

Умеров допустил, что Минобороны, возможно, будет просить о призыве мужчин с 25 до 60 лет. Если аргументации будет достаточно, чтобы общество это приняло.

"Во-первых, мы хотим сделать учет всех категорий, которые будем предлагать. После этого хотим определить, как мы будем им сообщать, чтобы это не было, как сейчас, на улицах. После этого хотим, чтобы категории людей, которых мы будем просить мобилизоваться, проходили медицинское освидетельствование. И тогда мы им будем объяснять, где и как они смогут выбрать профессию", - сказал министр.

Об электронных приглашениях в военкомат

По его словам, Минобороны рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронное уведомление.

"Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Потому что - это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета - эта категория мужчин будет вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово", - объяснил Умеров.

Впрочем, он также добавил, что подобные приглашения получат и находящиеся за рубежом мужчины-граждане Украины.

"Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пошлем всем", - заявил Умеров и отметил, что ведомство работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Демобилизация после войны

По мнению министра обороны, полная демобилизация для военнослужащих будет возможна только после войны. Но пока война продолжается, они смогут получить "отдых или частичное увольнение".

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", - говорит Умеров.

О мужчинах призывного возраста за границей

Министр обороны прокомментировал свои слова о выехавших за границу мужчин призывного возраста.

"Я там говорил о запросе на справедливость. И в этом плане сказал, что есть категории людей, которые мы рассматриваем для призыва, например категория от 25 лет до 60. Как эти слова подали, не знаю", - пояснил Умеров.

Касательно ответственности за уклонение от мобилизации он заявил: "Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну". Об этом подробнее в материале.

Он отметил, что ведомство оперирует данными о том, несколько украинских мужчин призывного возраста после начала полномасштабного вторжения уехали за границу.

"Последние полтора месяца мы консолидировали все базы данных. То есть видим, сколько у нас в Украине, сколько за границей, проверяем это вместе с МИДом, то есть у нас есть такая информация", - говорит Умеров.

Об отношениях Зеленского и Залужного

На вопрос о том, какое у министра впечатление по поводу взаимодействия президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, он уклонился от прямого ответа, ссылаясь на то, что не хочет переходить на личности, но заметил, что работа идет в штатном режиме.

"Почти каждую неделю у нас есть селекторы, Ставки - работаем пока в рабочем режиме. Если будут вопросы, я - тот человек, который выйдет и это доложит. На данный отрезок времени мы работаем в штатном режиме", - говорит Умеров.

О поддержке Запада

Комментируя вопрос о задержке помощи Украине от США, он сослался на ответ военных: "Ситуация сложная, но контролируемая". В то же время, министр объяснил, что лозунги, что США и ЕС якобы "отказались" от поддержки украинцев раздувают россияне.

"Когда говорить о США, там есть несколько вопросов, не касающихся Украины. Есть внутренний вопрос стены на границе с Мексикой, которую они обсуждают. Это как у нас в Верховной Раде тоже такое происходит: если вам не хватает голосов, нужно идти к другим фракций и договариваться, но что-то и этим фракциям нужно актуализировать. Наш последний разговор с министром обороны США - стопроцентная поддержка по вопросу Украины есть, она состоится по процедуре, которую они сейчас обсуждают. Он подчеркнул, что поддержка продолжится - это главное", - заверил Умеров.

О фронте и нехватке вооружения

Глава Минобороны заявил, что делается "возможное и невозможное", чтобы Украина была обеспечена вооружением. Но признает - в мире бывают и другие конфликты, забирающие ресурсы западных производств.

"Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы. Для этого мы разработали стратегию оборонного производства в нашей стране и запустили программы по оборонно-промышленному комплексу, чтобы снизить риск по поставкам боеприпасов, ракет и другой номенклатуры", - заявил Умеров.

Понимая это, в Минобороны разработали план, посмотрели на внутренние возможности, на то, где еще можно купить, и идет общение с партнерами, говорит министр.

О дронах для армии

На вопрос, подъемная ли задача для государства производить, закупать и поставлять 10 тысяч FPV-дронов в день, он ответил утвердительно.

"Я своим коллегам сказал: если меня через 100 дней уволят, я смогу обществу ответить, что план 2024-го мы сделали. И в этом плане есть количество по всей номенклатуре включительно с дронами. Согласно потребностям сейчас начинаем их закупать, производить, работать с партнерами, чтобы они тоже направили как международно-техническую помощь. Все количество, озвученное и волонтерами, и руководством, мы можем выполнить", - оценил Умеров.

Напомним, 19 декабря президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион FPV-дронов. Подробно об этом в материале РБК-Украина.

Министр говорит, что Минобороны работает над ускорением и увеличением возможностей закупки и производства дронов на 2024 год, отдельно от уже утвержденных 55 млрд грн.

Кроме того, говоря о недавней презентации агентства "Государственный Оператор Тыла", подчеркнул, что "мы должны сделать политику закупок, запустить отдельные агентства по летальным и нелетальным закупкам, которые сейчас сделали".