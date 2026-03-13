Электрогенерации до конца года станет больше: куда ее направят

"Точно можем сказать, что будет больше распределенной генерации. Мы уже сейчас прогнозируем, что до конца года будет установлено 1,5 ГВт новых мощностей распределенной газовой генерации", - сообщила Москаленко.

По ее словам, 80% этой генерации будет направлено для энергообеспечения критической инфраструктуры.

Также ожидается небольшое увеличение солнечной и ветровой генерации. Объем увеличения Москаленко не назвала, по гидрогенерации увеличение не ожидается.

"Точно будет немного нового "ветра", нового "солнца". Важным является сохранить высокоманевренную генерацию. То есть, отремонтировать, что возможно, на угольных тепловых электростанциях. Главное сохранить и не потерять гидрогенерацию. По оптимистическому сценарию мы будем иметь все, что имеем сейчас, плюс 1,5 ГВт", - подчеркнула Москаленко.