Графики станут короче: как будут выключать свет украинцам 13 марта

В пятницу, 13 марта, во всех областях Украины будут применяться графики почасовых отключений света. При этом они будут действовать только пять часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

В течение суток для бытовых потребителей графики почасовых отключений будут действовать с 17:00 до 22:00. Для промышленных будут применяться графики ограничения мощности с 17:00 до 23:00.

"Укрэнерго" объяснило, что ограничения в стране продолжают действовать вследствие комбинированных ударов российских оккупантов по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - сказано в заявлении.

Кроме того, всех украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией.

Возобновление экспорта электроэнергии

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина возобновила экспорт электроэнергии, что вызвало критику - мол, как можно продавать свет, когда самим не хватает.

Энергосистема страны работает так, что днем солнечные панели или ночью атомные станции могут производить больше, чем страна потребляет, и этот излишек просто некуда девать. Поэтому его выгоднее продать и получить деньги.

При этом вечером, когда спрос растет, Украина сама может покупать электричество у соседей. А дефицит в некоторых регионах связан не с нехваткой генерации, а с тем, что российские атаки повредили сети передачи - и физически доставить ток туда сложно.