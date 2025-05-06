За экс-заместителя главы ОП Смирнова внесли залог в 18 млн гривен

За бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Смирнова внесли залог в размере 18 млн гривен. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах и пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Источники в правоохранительных органах подтвердили, что речь об Андрее Смирнове.

Дело Смирнова

Напомним, в мае прошлого года антикоррупционные органы сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен.

По данным следствия, в период 2020-2022 годов он приобрел два автомобиля, два мотоцикла, три паркоместа в Киеве, квартиру во Львове и земельный участок в Закарпатской области общей стоимостью 17,1 млн гривен. При этом размер его сбережений и официальный доход за этот период составлял всего 1,3 млн гривен.

Чтобы скрыть имущество, по версии следствия, Смирнов оформил часть на своего брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. А мотоцикл Honda он зарегистрировал на друга, а затем снова переоформил на себя.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал Смирнову меру пресечения в виде 10 млн гривен залога. За него внесли эти средства.

Вчера, 5 мая, Смирнову избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 18 млн гривен.

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