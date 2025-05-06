За ексзаступника глави ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн гривень

За колишнього заступника голови Офісу президента України Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 18 млн гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах та речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Джерела у правоохоронних органах підтвердили, що мова про Андрія Смирнова.

Справа Смирнова

Нагадаємо, у травні минулого року антикорупційні органи повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову про підозру в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

За даними слідства, у період 2020-2022 років він придбав два автомобілі, два мотоцикли, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку в Закарпатській області загальною вартістю 17,1 млн гривень. При цьому розмір його заощаджень та офіційний дохід за цей період становив всього 1,3 млн гривень.

Щоб приховати майно, за версією слідства, Смирнов оформив частину на свого брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. А мотоцикл Honda він зареєстрував на друга, а потім знову переоформив на себе.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави. За нього внесли ці кошти.

Вчора, 5 травня, Смирнову обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 18 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.