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Экс-заместителя главы ОП Смирнова взяли под стражу с возможностью залога

Понедельник 05 мая 2025 12:19
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Экс-заместителя главы ОП Смирнова взяли под стражу с возможностью залога Фото: бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Экс-заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

До 22 мая он будет находиться под стражей с возможностью внесения залога в размере 18 миллионов гривен.

Смирнова подозревают в легализации незаконно полученных средств и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Кому сообщено о подозрении

Подозрение было предъявлено

  • бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины - по ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • владельцу строительной компании - по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Следственные действия продолжаются. НАБУ и САП устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.

Получение взятки

Следствие установило, что в период с 2019 по 2021 год Смирнов незаконно приобрел значительные суммы наличных денег. Чтобы скрыть происхождение средств, он инвестировал около 6,5 миллионов гривен в строительство частных домов площадью более 300 квадратных метров в рекреационной зоне Одесской области.

Формальным владельцем объектов стало общество, владевшее участком у моря. Однако фактически недвижимостью пользовался сам экс-чиновник. После сообщения о подозрении в мае 2024 года имущество переоформили на доверенное лицо.

Отдельно детективы задокументировали факт взятки в 100 тысяч долларов США в виде строительных работ и услуг.

В 2022 году к Смирнову обратился владелец строительной компании с просьбой помочь аннулировать результаты одного из тендеров через Антимонопольный комитет.

Взамен он пообещал помощь в завершении строительства дома на побережье. Экс-чиновник согласился и, используя служебное положение, обеспечил принятие необходимого решения в АМКУ.

В мае прошлого года правоохранители объявили экс-заместителю главы Офиса президента Смирнову подозрение в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен.

Следствие установило, в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн гривен, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн гривен.

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