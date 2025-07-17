Готовила ракетный удар по мэрии Харькова: СБУ обнаружила безработную, работавшую на россиян
Служба безопасности Украины задержала корректировщицу российских ударов по Харькову. Женщина готовила ракетный удар по локации одного из подразделений горсовета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Агентом РФ оказалась 45-летняя местная безработная. Оккупанты завербовали ее через Телеграмм-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии.
Задачей информатора было обходить территорию возле админзданий и проверять наличие военной техники и возможное присутствие подразделений Сил обороны.
Связь с российскими спецслужбистами фигурантка поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева, который работает на оккупантов.
Что ей грозит
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности, а также оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Борьба с агентами РФ
Напомним, что ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агента РФ, который планировал взорвать популярный отель в Ровно.
Также стало известно, что два агента ГУР РФ планировали осуществить серию терактов на территории Полтавы и Днепра. Целью была ликвидация судей и волонтеров.
Кроме того, контрразведка СБУ предотвратила серию российских диверсий в Харькове, задержав агента ФСБ, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.