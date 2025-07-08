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Завербовали через сайт знакомств: в Ровно агент РФ пыталась взорвать популярный отель

Вторник 08 июля 2025 10:17
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Завербовали через сайт знакомств: в Ровно агент РФ пыталась взорвать популярный отель Фото: в Ровно агент РФ пыталась взорвать популярный отель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Контрразведка СБУ задержала агента РФ, которая планировала организовать теракт в Ривном - взорвать популярный отель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По материалам дела, фигурантка по заказу российских спецслужбистов оставила самодельное взрывное устройство (СВУ) в одном из номеров комплекса. Для видеофиксации подрыва женщина установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для оккупантов", - говорится в сообщении СБУ.

Что планировала сделать

Отмечается, что в дальнейшем россияне планировали дистанционно активировать взрывное устройство с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена взрывчатка.

Российскую агентку "на горячем", когда она в спешке выезжала из отеля. Также Служба безопасности обезвредила взрывное устройство.

Где взяла взрывчатку

Как установило расследование, подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую оккупанты завербовали через сайт знакомств. После вербовки она получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставное лицо.

В то же время подозреваемая приобрела на хозяйственных рынках подручные средства для изготовления еще одного взрывного устройства для новых терактов.

При обысках в доме задержанной изъят телефон с доказательствами ее работы на врага и составляющие для второй взрывчатки. Подозреваемая находится под стражей, ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Угрозы терактов

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила 48-летнего лаборанта харьковского университета, который готовил теракты в городе.

Также сообщалось, что в Запорожье двое вражеских агентов готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Благодаря камере российские спецслужбы планировали отследить прибытие военных к своему автомобилю, чтобы активировать в этот момент СВУ.

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