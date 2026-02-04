RU

За экс-чиновника ГПСУ Марущака внесли залог в 2 млн гривен

Фото: Александр Марущак (скриншот видео)
Автор: Валерий Ульяненко, Юлия Акимова

За экс-начальника отдела пограничной службы "Соломоново" Александра Марущака сегодня, 4 февраля, внесли залог в размере 2 млн гривен.

Ранее сегодня внесли залог за экс-главу Госпогранслужбы генерал-лейтенанта Сергея Дейнека, которого подозревают в причастности к контрабанде сигарет, в размере 10 млн гривен.

Что известно о деле Марущака

Александр Марущак, экс-начальник отдела пограничной службы "Соломоново" на Закарпатье, является одним из ключевых фигурантов громкого дела о коррупции в рядах ГПСУ.

Согласно данным следствия, он участвовал в организации схемы систематического получения неправомерной выгоды за содействие в незаконной переправке сигарет через государственную границу в Евросоюз.

Марущак фигурирует в деле вместе с Сергеем Дейнекой. Следствие считает, что чиновники организовали "зеленый коридор" для контрабанды за денежное вознаграждение.

В ходе расследования было установлено, что в 2010-2014 годах топ-чиновник и начальник отдела проходили службу вместе с украинскими дипломатами, родные которых были пассажирами автомобилей с контрабандными сигаретами.

Ранее Высший антикоррупционный суд назначил Марущаку содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн гривен.

 

Напомним, в МВД заявили, что в ближайшие дни планируют провести ряд кадровых изменений в структурах Государственной пограничной службы в западных регионах после коррупционного скандала с экс-главой ГПСУ Сергеем Дейнекой.

Больше подробностей о масштабной схеме контрабанды сигарет и подозреваемых - читайте в материале РБК-Украина.

