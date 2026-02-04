За експосадовця ДПСУ Марущака внесли заставу у 2 млн гривень

За ексначальника відділу прикордонної служби "Соломоново" Олександра Марущака сьогодні, 4 лютого, внесли заставу у розмірі 2 млн гривень.
Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі ВАКС.
Читайте також: Масштабна контрабанда цигарок: як працювала схема та в чому підозрюють ексголову ДПСУ
Раніше сьогодні внесли заставу за ексголову Держприкордонслужби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, у розмірі 10 млн гривень.
Олександр Марущак, ексначальник відділу прикордонної служби "Соломоново" на Закарпатті, є одним із ключових фігурантів гучної справи про корупцію в лавах ДПСУ.
Згідно з даними слідства, він брав участь в організації схеми систематичного отримання неправомірної вигоди за сприяння у незаконному переправленні цигарок через державний кордон до Євросоюзу.
Марущак фігурує у справі разом із Сергієм Дейнекою. Слідство вважає, що посадовці організували "зелений коридор" для контрабанди за грошову винагороду.
Під час розслідування було встановлено, що у 2010-2014 роках топ-посадовець та начальник відділу проходили службу разом з українськими дипломатами, рідні яких були пасажирами автівок з контрабандними цигарками.
Раніше Вищий антикорупційний суд призначив Марущаку тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн гривень.
Нагадаємо, в МВС заявили, що найближчими днями планують провести низку кадрових змін у структурах Державної прикордонної служби в західних регіонах після корупційного скандалу з ексголовою ДПСУ Сергієм Дейнекою.
Більше подробиць про масштабну схему контрабанди цигарок та підозрюваних – читайте у матеріалі РБК-Україна.