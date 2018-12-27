Експерти рекомендують Раді якнайшвидше прийняти "мовний закон"

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Експертна група направила відповідне звернення спікеру парламенту

Експертна група з питань мовної політики на чолі з віце-прем’єр-міністром Павлом Розенком рекомендує Верховній раді якнайшвидше прийняти "мовний закон" - законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кабінету міністрів.

Так, засідання експертної групи відбулося у четвер, 27 грудня.

"Члени експертної групи одноголосно підтримали рішення комітету Верховної ради з питань культури і духовності рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону про забезпечення функціонування української мови як державної у редакції, запропонованій комітетом", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що за підсумками обговорення члени експертної групи направили звернення голові ВР Андрію Парубію та народним депутатам щодо необхідності якнайшвидшого прийняття закону про забезпечення функціонування української мови як державної у другому читанні та в цілому.

Крім того, експертна група також розглянула та схвалила проект концепції Державної цільової програми всебічного розвитку і функціонування української мови як державної до 2028 року. Зазначається, що проект концепції найближчим часом буде розглянутий на засіданні Кабміну.

Нагадаємо, замглави комітету з питань культури і духовності, нардеп Ірина Подоляк заявила, що із законопроекту про державну мову прибрали норму про кримінальну відповідальність. За її словами, документ отримав 2049 поправок від парламентарів.

РБК-Україна також писало, що профільний комітет рекомендує ВР прийняти у другому читанні законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у редакції комітету з внесеними поправками №5670-д.

Відзначимо, 4 жовтня 2018 року парламент прийняв у першому читанні за основу законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Підкреслимо, з редакції під стенограму була вилучена норма про так званих мовних інспекторів.