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Комитет рекомендует Раде принять "языковой закон" во втором чтении

Новости » Политика    19.12.2018 - 17:02
Комитет рекомендует Раде принять "языковой закон" во втором чтении
Фото: Ирина Подоляк (facebook.com iryna podolyak)

За поддержку законопроекта проголосовало большинство членов комитета

Комитет парламента по вопросам культуры и духовности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении "языковой закон" - законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в редакции комитета с внесенными поправками №5670-д. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы комитета, нардеп Ирина Подоляк.

Так, на заседании комитета был кворум народных депутатов.

"На заседании комитета рассмотрели законопроект ко второму чтению о функционировании украинского языка как государственного. Проект было рекомендовано в редакции комитета выносить в сессионный зал", - сообщила Подоляк.

За решение поддержать законопроект проголосовало большинство членов комитета.

Напомним, ранее профильный комитет парламента анонсировал рассмотрение в среду "языкового закона" - законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который должен быть подготовлен ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина ранее, помощник главы комитета по вопросам культуры и духовности Юрий Крайняк заявил, что в комитете ожидают более тысячи поправок к принятому в первом чтении "языковому закону".

Так, 4 октября 2018 года Верховная рада одобрила в первом чтении за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подчеркнем, из редакции под стенограмму была изъята норма о так называемых языковых инспекторах.

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