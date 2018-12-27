Эксперты рекомендуют Раде как можно скорее принять "языковой закон"

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Экспертная группа направила соответствующее обращение спикеру парламента

Экспертная группа по вопросам языковой политики во главе с вице-премьер-министром Павлом Розенко рекомендует Верховной раде быстрее принять "языковой закон" - законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Так, заседание экспертной группы состоялось в четверг, 27 декабря.

"Члены экспертной группы единогласно поддержали решение комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в редакции, предложенной комитетом", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по итогам обсуждения члены экспертной группы направили обращение главе ВР Андрею Парубию и народным депутатам о необходимости скорейшего принятия закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного во втором чтении и в целом.

Кроме того, экспертная группа также рассмотрела и одобрила проект концепции Государственной целевой программы всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного до 2028 года. Отмечается, что проект концепции в ближайшее время будет рассмотрен на заседании Кабмина.

Напомним, замглавы комитета по вопросам культуры и духовности, нардеп Ирина Подоляк заявила, что из законопроекта о государственном языке убрали норму об уголовной ответственности. По ее словам, документ получил 2049 поправок от парламентариев.

РБК-Украина также писало, что профильный комитет рекомендует ВР принять во втором чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в редакции комитета со внесенными поправками №5670-д.

Отметим, 4 октября 2018 года парламент принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подчеркнем, из редакции под стенограмму была изъята норма о так называемых языковых инспекторах.