Эксперты оценили риск окружения Авдеевки: расстояние между "тисками" - 7 километров

По словам майора запаса ВСУ, военного эксперта Алексея Гетьмана, интервенты планировали не лобовые штурмы, а именно окружить Авдеевку, чтобы сделать невозможным поставки всего, что необходимо в городе.

"Мы понимаем, что там есть оперативные склады, туда нужно постоянно подвозить воду, еду, забирать раненых. Все, что необходимо, чтобы подпитывать войско, чтобы оно могло вести боевые действия. Там же нет магазинов. Поэтому они пытаются перерезать снабжение, огнем контролировать эти пути", - сказал он.

Эксперт пояснил, что таким образом противник пытается обескровить Силы обороны в Авдеевке и около города.

Военные аналитики в беседе с РБК-Украина отмечают, что ситуация в Авдеевке откровенно тяжелая. В настоящее время оккупанты сосредоточили на направлении около 40 тысяч войска, и давят со стороны Веселого и Красногоровки с севера, и со стороны Водяного и Опытного с юга.

На днях российские войска уже фактически взяли под контроль трассу, которая объединяет Авдеевку с "большой землей", обратил внимание военный эксперт Владислав Селезнев.

Он добавил, что сегодня расстояние между "тисками" - всего семь километров. Если захватчикам удастся оккупировать Орловку на севере и села Тоненькое и Северное на юге, ситуация для украинского войска будет крайне тяжелой.

"Шансы зависят от ресурсов украинских сил обороны. Если у нас будут снаряды, то все их шансы будут превращаться в груду мяса, которое украинская артиллерия будет смешивать с землей. Если ресурсов будет не хватать, ситуация будет сложной, наши военные будут проводить маневренную оборону, в том числе отходить западнее Авдеевки", - сказал Селезнев.

Скриншот карты Авдеевского направления (источник: DeepState)

При этом аналитики повторяют - никакого особого военного смысла в стратегическом плане для оккупации Авдеевки у россиян нет. Пытаясь захватить это направление, российская армия не жалеет человеческих ресурсов, буквально стачиваясь об Авдеевку. Основная цель, в данном случае, больше политическая, а не военная - оккупировать город, о котором уже 9 лет говорит российская пропаганда, и заявить об очередной "победе".

"Угроза окружения Авдеевки существует. Но мы понимаем, что у нас работает аэроразведка, военная разведка, мы знаем, какие подразделения против нас там сосредоточены. Мы даже знаем фамилии командиров, которые там участвуют. У нас есть их психологические портреты, чтобы мы знали, чего от них ждать. Если возникнет вероятность, что у них хватит сил и средств для окружения, то мы либо добавим туда определенный резерв, либо будем уходить, потому что в окружении никто людей не оставит", - добавил Гетьман.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Как отметил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, это наступление - самое масштабное с 2014 года. Для штурмов оккупанты используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

ВСУ оценивают потери оккупантов под Авдеевкой с 10 октября в 6500 человек. Силы обороны назвали наступление РФ под Авдеевкой величайшим поражением россиян.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской ГВА высказал мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.