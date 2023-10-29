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"Самое большое поражение россиян". Оккупанты потеряли под Авдеевкой до 6500 человек, - ВСУ

Авдеевка, Воскресенье 29 октября 2023 15:54
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"Самое большое поражение россиян". Оккупанты потеряли под Авдеевкой до 6500 человек, - ВСУ Фото: в ВСУ рассказали о потерях россиян под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление России под Авдеевкой привело к огромным потерям. С 10 октября оккупанты потеряли более 6500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка - это самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общие потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составила почти 6500 человек", - сказал он.

По словам спикера, ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении также 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники врага. Только за последние сутки в районе Авдеевки было уничтожено пять танков россиян, среди которых Т-90.

Штупун также добавил, что под Авдеевкой оккупанты держат до 40 тысяч солдат.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Британская разведка считает, что оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

Украинские военные показали, как уничтожают колонны российской техники под Красногоровкой вблизи Авдеевки.

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