Россияне подготовились к третьей волне штурмов Авдеевки, но погода не позволяет, - Барабаш

Российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма Авдеевки в Донецкой области, но погодные условия не дают им применять технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Третья волна однозначно будет. Враг перегруппировывался после второй неудачной волны своих штурмовых действий. Подтягивали они резервы техники и личного состава. Скорее всего, они уже готовы к третьей волне, но погодные условия не дают им применять технику, потому что почти неделю падала обильная дождь, почвы очень тяжелые, и техника не едет по таким почвам", - рассказал Барабаш.

В то же время, по его словам, российские штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью.

"В основном, конечно, что больше внимания у них к северу от города", - добавил начальник МВА.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Как отметил глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш, это наступление - самое масштабное с 2014 года. Для штурмов оккупанты используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

ВСУ оценивают потери оккупантов под Авдеевкой с 10 октября в 6500 человек. Силы обороны назвали наступление РФ под Авдеевкой величайшим поражением россиян.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.