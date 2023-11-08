Експерти оцінили ризик оточення Авдіївки: відстань між "кліщатами" - 7 кілометрів

За словами майора запасу ЗСУ, військового експерта Олексія Гетьмана, інтервенти планували не лобові штурми, а саме оточити Авдіївку, щоб унеможливити постачання всього, що необхідно у місті.

"Ми розуміємо, що там є оперативні склади, туди потрібно постійно підвозити воду, їжу, забирати поранених. Все, що необхідно, щоб підживлювати військо, щоб воно могло вести бойові дії. Там же немає магазинів. Тому вони намагаються перерізати постачання, вогнем контролювати ці шляхи", - сказав він.

Експерт пояснив, що таким чином противник намагається знекровити Сили оборони в Авдіївці та біля міста.

Військові аналітики в бесіді з РБК-Україна зазначають, що ситуація в Авдіївці відверто важка. Нині окупанти зосередили на напрямку близько 40 тисяч військ, і тиснуть з боку Веселого та Красногорівки з півночі, і з боку Водяного та Досвідченого з півдня.

Днями російські війська вже фактично взяли під контроль трасу, яка об'єднує Авдіївку з великою землею, звернув увагу військовий експерт Владислав Селезньов.

Він додав, що сьогодні відстань між "кліщатами" всього сім кілометрів. Якщо загарбникам вдасться окупувати Орлівку на півночі та села Тоненьке та Северне на півдні, ситуація для українського війська буде вкрай важкою.

"Шанси залежать від ресурсів українських сил оборони. Якщо у нас будуть снаряди, то всі їхні шанси перетворюватимуться на купу м'яса, яке українська артилерія змішуватиме із землею. Якщо ресурсів не вистачатиме, ситуація буде складною, наші військові будуть проводити маневрену оборону, у тому числі відходити на захід від Авдіївки, - сказав Селезньов.

Скріншот карти Авдіївського спрямування (джерело: DeepState)

При цьому аналітики повторюють - жодного особливого військового сенсу у стратегічному плані для окупації Авдіївки росіяни не мають. Намагаючись захопити цей напрямок, російська армія не шкодує людських ресурсів, буквально сточуючись про Авдіївку. Основна мета, в цьому випадку, є більш політичною, а не військовою – окупувати місто, про яке вже 9 років говорить російська пропаганда, і заявити про чергову "перемогу".

"Загроза оточення Авдіївки існує. Але ми розуміємо, що у нас працює аеророзвідка, військова розвідка, ми знаємо, які підрозділи проти нас там зосереджені. Ми навіть знаємо прізвища командирів, які там беруть участь. У нас є їхні психологічні портрети, щоб ми знали, чого від них чекати. Якщо виникне ймовірність, що у них вистачить сил і засобів для оточення, то ми або додамо туди певний резерв, або йтимемо, тому що в оточенні ніхто людей не залишить", - додав Гетьман.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.

Як зазначив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року. Для штурмів окупанти використовують переважно піхоту, а чи не техніку. Втім, наші військові відбивають ворожі атаки.

ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня 6500 осіб. Сили оборони назвали наступ РФ під Авдіївкою найбільшою поразкою росіян.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що в районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.

Раніше начальник Авдіївської МВА висловив думку, що російські війська швидше за все готові до третьої хвилі штурму міста, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом і чому росіяни активізували наступ саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.