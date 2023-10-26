Станет ли Авдеевка вторым Бахмутом? Эксперты назвали причины наступления РФ именно сейчас

Есть три причины, по которым российские войска активизировали наступление в районе Авдеевки Донецкой области. При этом, потеря города не приведет к стратегическому поражению.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Восточное дежавю. Повторится ли Бахмутский сценарий в Авдеевке и что происходит на юге .

Так, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко надеется, что бахмутский сценарий для Авдеевки не повторится. Во-первых, тогда свою роль сыграли 50 тысяч "вагнеровцев", и пока непонятно, способны ли на это штурмовые отряды "Шторм-Z".

"Во-вторых, я думаю, мы не дадим перевести ситуацию в режим второго Бахмута. Мне кажется, есть определенные замыслы, как ее разрешить, например, оттянув вражеские войска на определяющие для нас направления. Возможно, это будет левобережье Херсонской области. То есть мы попытаемся фланговой атакой в Херсонской области парировать атаки россиян в районе Авдеевке. Возможно, есть и другие планы", – добавил он в беседе с изданием.

Почему россияне "набросились" на Авдеевку именно сейчас

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев называет три причины, почему россияне именно сейчас бросились на укрепрайон.

Первая - около месяца назад украинские силы брали под контроль часть села Опытное, за которым микрорайон Спартак и Донецкий аэропорт. Мощнейший артиллерийский огонь заставил их отойти, но враг осознал реальную угрозу и теперь пытается отодвинуть Силы обороны подальше.

Вторая - политическая задача от Владимира Путина, который говорил о полной оккупации Донецкой и Луганской областей как об одной из целей войны против Украины. Соответственно, без захвата Авдеевки невозможно двигаться дальше к административной границе, брать под контроль Краматорск и Славянск. Дедлайном может быть март-2024, когда в России запланированы президентские выборы. Впрочем, за время полномасштабной войны различные "дедлайны" по захвату тех или иных украинских территорий переносились систематически.

Третья причина - прагматичная. Оккупанты надавили в районе Красногоровки, Водяного и Опытного, добились некоторых успехов и продолжают их развивать, чтобы окружить украинские войска в Авдеевке.

"Очевидно, наш фронт удалось кое-как продавить. К тому же они действуют по тем же лекалам, как и в ситуации с Бахмутом, когда в течение длительного времени в ходе "мясных штурмов" им в конце концов удалось взять под контроль город-крепость. Сейчас диспозиция сил и средств несколько похожа на бахмутский сценарий", - рассказал эксперт РБК-Украина.

Что произойдет, если ВСУ потеряют Авдеевку

При этом, по его мнению, потеря Авдеевки не приведет к стратегическому поражению, поскольку дальше на запад есть укрепленный город Курахово, сеть озер, других рубежей и позиций, на которых ВСУ смогут эффективно сражаться. Об обрушении фронта и продвижении оккупантов, условно, до Днепра речь вообще не идет.

"Можно сказать, что ситуация угрожающая с тенденцией к критической. Ключевой логистический маршрут как минимум под огневым контролем врага. На терриконе возле АКХЗ, конечно, пока не могут разместить артсистемы, чтобы бить по центру города, но, тем не менее, враг создает нам немало проблем. Что будет дальше, зависит от наших ресурсов. Если их не будет хватать, то, возможно, армия будет отходить на запад. Ответ на этот вопрос мы сможем узнать только по факту", – уточнил эксперт.