Эксперт об ударе по Днепру "Орешником": россияне били болванкой
Российские оккупанты использовали для удара по Днепру болванку. "Орешник" был без боевой части.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.
По его мнению, Россия "ничего не достигла" при помощи своего удара баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру. При этом агрессор продемонстрировал, что он не может принимать участие в переговорах на данном этапе.
"Россия действительно ударила болванкой. У меня дом в Днепре, я знаю, что там на самом деле происходит", - заверил Ягун.
Он также добавил, что была проведена релокация завода, по которому был нанесен удар (российские пропагандисты и диктатор Владимир Путин заявляли о "Южмаше"). В то же время он подтвердил, что в результате атаки были разрушения и, в частности, задета подстанция.
"Понимаете, разрушения все равно будут, потому что, представьте себе, такая кинетическая сила сверху упала на землю. Понятно, что там что-то должно быть. Но говорить о полностью разрушенном заводе, это явно преувеличение", - объяснил Ягун.
Удар по Днепру
Напомним, 21 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Они, в частности, впервые применили баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Украина пока не имеет возможности сбивать такие цели.
Как рассказал российский диктатор Владимир Путин, такая атака якобы стала ответом на разрешение для Украины от трех стран атаковать российскую территорию западными ракетами.
Более детально о новой российской ракете - в материале РБК-Украина.
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