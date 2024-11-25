Эксперт об ударе по Днепру "Орешником": россияне били болванкой

По его мнению, Россия "ничего не достигла" при помощи своего удара баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру. При этом агрессор продемонстрировал, что он не может принимать участие в переговорах на данном этапе.

"Россия действительно ударила болванкой. У меня дом в Днепре, я знаю, что там на самом деле происходит", - заверил Ягун.

Он также добавил, что была проведена релокация завода, по которому был нанесен удар (российские пропагандисты и диктатор Владимир Путин заявляли о "Южмаше"). В то же время он подтвердил, что в результате атаки были разрушения и, в частности, задета подстанция.

"Понимаете, разрушения все равно будут, потому что, представьте себе, такая кинетическая сила сверху упала на землю. Понятно, что там что-то должно быть. Но говорить о полностью разрушенном заводе, это явно преувеличение", - объяснил Ягун.