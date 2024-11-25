Експерт про удар по Дніпру "Орєшніком": росіяни били болванкою
Російські окупанти використали для удару по Дніпру болванку. "Орєшнік" був без бойової частини.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.
На його думку, Росія "нічого не досягла" за допомогою свого удару балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Дніпру. При цьому агресор продемонстрував, що він не може брати участь у переговорах на цьому етапі.
"Росія справді вдарила болванкою. У мене будинок у Дніпрі, я знаю, що там насправді відбувається", - запевнив Ягун.
Він також додав, що було проведено релокацію заводу, по якому було завдано удару (російські пропагандисти та диктатор Володимир Путін заявляли про "Південмаш"). Водночас він підтвердив, що внаслідок атаки були руйнування і, зокрема, зачеплена підстанція.
"Розумієте, руйнування все одно будуть, бо уявіть собі, така кінетична сила зверху впала на землю. Зрозуміло, що там щось має бути. Але говорити про повністю зруйнований завод, це явно перебільшення", - пояснив Ягун.
Удар по Дніпру
Нагадаємо, 21 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Вони, зокрема, вперше застосували балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Україна поки що не має можливості збивати такі цілі.
Як розповів російський диктатор Володимир Путін, така атака нібито стала відповіддю на дозвіл для України від трьох країн атакувати російську територію західними ракетами.
Більш детально про нову російську ракету - у матеріалі РБК-Україна.
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