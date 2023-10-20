Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте

В последние дни в связи с оживлением боевых действий у российских войск фиксируется значительный рост потерь в живой силе и технике. Особенно это наблюдается в районе Авдеевки Донецкой области, которую оккупанты настойчиво пытаются захватить.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"После того, как россияне начали свое наступление возле Авдеевки, мы продолжаем подсчитывать часть их потерь с прошлых дней. Потому что не все сразу можно подсчитать. Они понесли достаточно значительные потери и по технике, и по личному составу, которые раньше не было возможности зафиксировать ", - рассказал Коваленко.

Кроме того, враг возобновил наступательные действия в районе Лимано-Купьянской оси. Следовательно, по словам эксперта, там у россиян тоже есть достаточно серьезные потери. К примеру, в направлении Макеевки и не только.

Как отметил Коваленко, по всей линии боестолкновения сейчас происходит оживление боевых действий. Также у россиян начались проблемы на левом берегу Херсонской области. Поэтому все это комплексно с прошлыми днями дало накопительный эффект таких больших потерь у противника.

Эксперт добавил, что на левом берегу Херсонской области сейчас наблюдаются операции уровня диверсионно-разведывательной деятельности.

"Это не какое большое наступление с танками или БТР. Там сейчас нет такого большого плацдарма, из которого можно было бы развивать широкое наступление. Там действуют диверсионно-разведывательные группы, которые проводят такие регулярные рейды. Это началось еще год назад после освобождения правого берега Херсонской области", - рассказал Коваленко.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты.

Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Кроме того, после относительного затишья оккупанты со вчерашнего дня вновь усилили попытки окружить город. При этом в Авдеевке продолжают оставаться мирные жители.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 1380 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в живой силе составили около 292 060 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 55 танков и 120 ББМ противника.

Самых больших потерь российские войска несут на Таврическом направлении. Там за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1051 оккупанта и 143 единицы военной техники врага.

Кроме того, за последние 10 дней украинские бойцы уничтожили пять российских самолетов Су-25.