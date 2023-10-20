Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті

Останніми днями у зв'язку з пожвавленням бойових дій у російських військ фіксується значне зростання втрат у живій силі та техніці. Особливо це спостерігається в районі Авдіївки Донецької області, яку окупанти наполегливо намагаються захопити.

"Після того, як росіяни розпочали свій наступ біля Авдіївки, ми продовжуємо підраховувати частину їхніх втрат з минулих днів. Тому що не все відразу можна підрахувати. Вони зазнали досить значних втрат і по техніці, і по особовому складу, які раніше не було можливості зафіксувати", - розповів Коваленко.

Крім того, ворог відновив наступальні дії в районі Лимано-Куп'янської вісі. Отже, за словами експерта, там у росіян також є досить серйозні втрати. Наприклад, у напрямку Макіївки й не тільки.

Як зазначив Коваленко, по всій лінії боєзіткнення зараз відбувається пожвавлення бойових дій. Також у росіян почались ще проблеми на лівому березі Херсонської області. Тому все це комплексно з минулими днями та дало накопичувальний ефект таких великих втрат у противника.

Експерт додав, що на лівому березі Херсонської області зараз спостерігаються операції рівня диверсійно-розвідувальної діяльності.

"Це не якийсь великий наступ з танками чи БТР. Там зараз немає такого великого плацдарму, з якого можна було б розвивати широкий наступ. Там діють диверсійно-розвідувальні групи, які проводять такі регулярні рейди. Це розпочалось ще рік тому після звільнення правого берега Херсонської області", - розповів Коваленко.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти.

Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Крім того, після відносного затишшя окупанти від вчора знову посилили спроби оточити місто. При цьому в Авдіївці продовжують залишатися мирні жителі.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 1380 російських окупантів, таким чином загальні втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в живій силі склали близько 292 060 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили додатково 55 танка та 120 ББМ противника.

Найбільших втрат російські війська зазнають на Таврійському напрямку. Там за минулу добу ЗСУ знищили 1051 окупанта та 143 одиниці військової техніки ворога.

Окрім того, за останні 10 днів українські бійці знищили п’ять російських літаків Су-25.