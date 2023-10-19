Вторая попытка? В Авдеевке со вчера фиксируют новое обострение

Со вчера в Авдеевке, после так называемого "затишья" фиксируется новое обострение. Оккупанты не оставляют попыток захватить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Обстрелы продолжались всю ночь. Круглосуточно мы слышим с позиций стрелковые бои. Гатят они из всего, что есть. Условное "снижение" градуса напряжения, которое несколько дней был на нашем направлении, к сожалению вчера мы наблюдали наоборот обострение, увеличилось количество обстрелов по территории общины, увеличилось количество авиаракетных ударов, не только по нашей и по соседней, Очеретинской общине", - рассказал он.

Барабаш констатирует - враг не оставляет попыток окружить город, "найти шпоринки в полосе обороны" ВСУ.

"Ну и все свои неудачи они компенсируют количеством и массированностью артиллерийских и авиаракетных ударов", – добавил глава ГВА.

Ситуация в Авдеевке на утро

По линии фронта, по словам главы ГВА, не так все спокойно, а по общины было более или менее спокойно. Правда, были хаотические "прилеты" по старой и центральной частям города.

"Утром они (оккупанты, - ред.) "завелись". Уже два массированных обстрела с утра. Первый - в 6:05 до 6:45, второй с 7:00 по старой части города оккупанты ударили массированно - и ствольной артиллерией, и "Градами", - рассказал Барабаш, добавив, что информация о пострадавших не поступала.

Попытки наступления РФ в районе Авдеевки

В последние дни российские оккупанты устроили самое масштабное наступление на Авдеевку, которого не было с 2014 года. Еще вчера утром в городе было относительно тихо, но Барабаш утверждал - ожидается новое обострение. Ранее в материале РБК-Украина эксперты объясниля, какие цели преследуют российские войска, пытаясь захватить город.