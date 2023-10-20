Более тысячи оккупантов и 143 единицы техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1051 оккупанта и 143 единицы военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Всего на этом направлении враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения и совершил 859 артобстрелов.

На Авдеевском направлении армия РФ возобновила наступательные действия и не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. В Донецкой области полностью уничтожены, в частности, 29 танков и 72 бронемашины российских оккупантов.

Также безуспешны были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.

Штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки для врага тоже завершились провалом - отражены 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского.

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потери позиций в районе Вербового в Запорожской области.

Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении и истощение врага по всей линии боевого столкновения.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОВСУ "Таврия" в течение суток выполнили 1500 огневых задач.

Общие потери врага составили 1051 человек, два оккупанта попали в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 143 единиц военной техники россиян, в частности:

31 танк;

74 ББМ;

6 артиллерийских систем;

3 РСЗО;

18 БПЛА;

10 единиц авто техники.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы военной техники оккупантов повреждены, в том числе 20 танков.

Ситуация на фронте 20 октября

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений на фронтах. Военные ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска имеют успехи под Клещиевкой, Андреевкой и Курдюмовкой, а также продвинулись вглубь российской оборонной линии в направлении Опытного.

Также оттеснили русские войска с позиций близ Вербового и продвинулись на 1,5-1,6 км вглубь российских оборонительных рубежей на неустановленном участке фронта Роботино.

Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 1380 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в живой силе составили около 292060 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 55 танка и 120 ББМ противника.