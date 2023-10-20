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Еще почти 1400 оккупантов, 55 танков и 120 ББМ. Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Пятница 20 октября 2023 08:24
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Еще почти 1400 оккупантов, 55 танков и 120 ББМ. Генштаб ВСУ обновил потери РФ Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских оккупантов в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 1380 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в живой силе составили около 292060 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 55 танка и 120 ББМ противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 292060 (+1380) человек ликвидировано,
  • танков - 047 (+55) ед,
  • боевых бронированных машин - 9557 (+120) ед,
  • артиллерийских систем - 7012 (+29) ед,
  • РСЗО - 822 (+4) ед,
  • средства ПВО - 548 ед,
  • самолетов - 320 ед,
  • вертолетов - 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5326 (+8) ед,
  • крылатые ракеты - 1535 (+1) ед,
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9370 (+33) ед,
  • специальная техника - 985 ед.

Ситуация на фронте 20 октября

Как говорится в утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений на фронтах. Военные ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, подразделения ракетных войск ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средств противника.

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