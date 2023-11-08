ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперт пояснил значение удара по корвету "Аскольд" в Керчи

Украина, Среда 08 ноября 2023 09:24
UA EN RU
Эксперт пояснил значение удара по корвету "Аскольд" в Керчи Фото: Удар по Аскольду в Керчи усложнит россиянам логистику (kchf.ru)
Автор: Юлия Акимова
Эксперт: Алексей Гетьман

Украинские силы стараются отодвинуть как можно дальше флот военно-морских сил РФ, который базируется на Черном море. Удар по "Аскольду" в Керчи усложнит россиянам логистику.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Риск окружения Авдеевки и дефицит ресурсов. Что происходит на фронте накануне зимы".

Как отмечается в матери але, после атаки на ракетоноситель "Аскольд" 4 ноября, по которому выпустили ракеты SCALP-EG, судно получило критические повреждения.

По утверждению экспертов, россиянам сегодня проще собрать новый ракетоноситель, чем починить "Аскольд", на котором размещали "Калибры".

"У них еще остались и подводные, и надводные корабли, но это осложнит им логистику. Это только начало, понемногу будем уничтожать российский флот", - пояснил майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

Удар по Керчи

Напомним, 4 ноября в Керчи прогремели взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корабль "Аскольд". По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

По данным британской разведки, ударом по "Акольду" Украина доказала способность наносить дальние удары по оккупированному Крыму и Россия будет вынуждена перенести судостроительную инфраструктуру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Керчь Крим
NEWS
Важный день. Украина сегодня ожидает решения от ЕС по началу переговоров: что известно
Важный день. Украина сегодня ожидает решения от ЕС по началу переговоров: что известно
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки