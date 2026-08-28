Как РЭБ влияет на "Бандероли", баллистику и КАБы: интервью с сооснователем Contra-Drone

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Тактика РЭБ меняется на фоне новых угроз – оптоволоконных дронов, реактивных "Шахедов" и увеличения каналов в навигационных антеннах БПЛА. Но Украина умеет влиять даже на баллистику и КАБы.

Сооснователь Contra-Drone Тимофей Юрков рассказал РБК-Украина, как эти изменения влияют на эффективность украинской РЭБ, и насколько реально подавлять баллистические и аэробаллистические ракеты.

Главное: 20-канальные CRPA-антенны . Россия закупила в Китае крупные партии 20-канальных систем навигации для "Шахедов" – против четырехмодульных антенн в начале войны.

. Россия закупила в Китае крупные партии 20-канальных систем навигации для "Шахедов" – против четырехмодульных антенн в начале войны. Оптоволоконные дроны и ИИ-донаведение . Contra-Drone называет их двумя основными угрозами для автомобильных РЭБ-комплексов, поскольку оптоволоконный канал не поддается радиоэлектронному подавлению.

. Contra-Drone называет их двумя основными угрозами для автомобильных РЭБ-комплексов, поскольку оптоволоконный канал не поддается радиоэлектронному подавлению. Реактивные "Шахеды" со скоростью более 400-450 км/ч . Их сложнее сбивать интерцепторами, но РЭБ против их навигации остается так же эффективна, как и против обычных дронов.

. Их сложнее сбивать интерцепторами, но РЭБ против их навигации остается так же эффективна, как и против обычных дронов. Баллистические ракеты сложнее подавлять, чем БПЛА. Из-за большой высоты полета, но даже отклонение на 20-40 метров может спасти объект от прямого попадания.

Россия увеличивает количество каналов в навигационных антеннах

Радиоэлектронная борьба остается одним из ключевых элементов защиты украинских военных и инфраструктуры от российских дронов и ракет. В то же время противник постоянно меняет свои средства поражения: увеличивает количество каналов в навигационных антеннах БПЛА, использует оптоволоконные дрони, развивает автоматическое донаведение с помощью искусственного интеллекта и применяет реактивные "Шахеды".

Одна из главных тенденций последнего времени – постепенное увеличение использования россиянами оптоволоконных БПЛА, говорит собеседник. Параллельно противник меняет частоты, на которых работают дроны, добавляя новые, чтобы усложнить их перехват украинскими средствами РЭБ.

Отдельно это касается навигационных систем больших беспилотников, в частности "Шахедов". Россия увеличивает количество модулей в CRPA-антеннах GNSS-навигации. По информации Contra-Drone, в настоящее время россияне закупили в Китае крупные партии 20-канальных систем.

Юрков объясняет, что в начале полномасштабной войны таких CRPA-антенн не было. Использовались обычные GPS-антенны, которые подавлялись электронным шумом на соответствующей частоте.

"Первые CRPA-антенны были четырехмодульными. Затем появились восьмиканальные, 12-канальные и 16-канальные системы. Сейчас, по нашей информации, россияне закупили в Китае крупные партии 20-канальных систем", – объяснил Юрков.

Это, по его оценке, напрямую влияет на построение защиты вокруг энергетических объектов. Для противодействия таким системам необходимо увеличивать количество средств подавления навигации.

"Вокруг энергообъектов нужно создавать большую многомодульную систему, чтобы вовремя продавливать каналы навигации как ракет, так и КАБов, так и БПЛА по типу "Шахед", – отметил собеседник.

Другой новой угрозой Юрков называет использование искусственного интеллекта для донаведения FPV-дронов на автомобили. В таком случае оператор сначала захватывает цель, после чего дрон продолжает наведение уже автоматически.

Проблема заключается в том, что после передачи наведения искусственному интеллекту РЭБ может потерять эффективность. В то же время Юрков подчеркивает, что такие случаи пока не являются частыми.

По его словам, система автоматического донаведения все еще имеет существенные недостатки: дрон часто теряет цель, особенно когда автомобиль движется по местности, где нет сильного визуального контраста.

"Система пока недостаточно развита, но мы видим существенные изменения и понимаем, что она будет развиваться в дальнейшем", – говорит Юрков.

Оптоволоконные дроны и автоматическое наведение

В дополнение к ИИ, Юрков называет оптоволоконные БПЛА и FPV-дроны с автоматическим донаведением двумя основными угрозами для автомобилей, оборудованных РЭБ. Первые принципиально отличаются тем, что оптоволоконный канал не поддается радиоэлектронному подавлению.

В то же время такие дроны имеют и недостатки. Из-за оптоволокна они тяжелее, медленнее и менее маневренные. Кроме того, существует риск разрыва самого кабеля.

Именно поэтому Contra-Drone работает над средством оптического обнаружения таких целей. По словам Юркова, это средство уже презентовали на ДНВ-1, а в настоящее время оно проходит испытания.

"Это средство не может использоваться самостоятельно. Оно будет использоваться только вместе с автомобильным РЭБом. То есть РЭБ никуда не исчезает", – отметил сооснователь Contra-Drone.

Оптическое средство должно быть дополнением к РЭБ, считает Юрков. Против искусных операторов, которые управляют быстрым дроном и активно маневрируют, перехват на очень короткой дистанции остается сложным.

Зато оптоволоконный дрон в большинстве случаев движется более линейно. То же самое касается БПЛА, который перешел на автоматическое наведение с помощью искусственного интеллекта.

"Если дрон движется линейно, как это происходит в большинстве случаев с оптоволокном или почти во всех случаях с искусственным интеллектом, система способна вовремя его обнаружить и уничтожить", – объяснил Юрков.

При этом он подчеркивает, что РЭБ не теряет своего значения. Его эффективность особенно заметна на больших расстояниях между оператором БПЛА и целью.

Если оператор находится на расстоянии более 7-10 км, радиус действия автомобильного РЭБ, по словам Юркова, может составлять более 300-400 метров, а иногда – 500-600 метров. В таких случаях дрон может упасть еще до подлета к автомобилю.

Фото: работа с РЭБ (Contra-Drone)

Для линии фронта это особенно важно, поскольку операторы, по оценке Юркова, обычно находятся как минимум в 4-5 км от передовых позиций. В то же время Contra-Drone вместе с партнерами продолжает модернизировать средства РЭБ дальнего действия, которые могут перехватывать каналы управления дронами практически сразу после их запуска.

"Средства РЭБ дальнего действия могут перехватывать каналы управления дроном сразу после его запуска и в течение 30-40 секунд оставить его еще на вражеской стороне", – отметил собеседник.

Отдельным направлением остается перехват видеосигнала на больших дистанциях. Юрков сообщил, что сейчас компания имеет показатели около 30 км для перехвата видео и управления и работает над дальнейшим развитием видеосигналов, которые позволят передавать видеоданные между дронами.

Реактивные "Шахеды" сложнее сбивать, но РЭБ остается эффективным

Еще одной проблемой Юрков называет реактивные "Шахеды", атаки которыми в последнее время участились. По его словам, принцип работы навигации такого дрона принципиально не изменился: инерциальная система и CRPA-антенна остаются.

Поэтому разница в применении РЭБ против реактивного и обычного "Шахеда" незначительна. Зато существенно более сложным становится физический перехват такого БПЛА с помощью дронов-интерцепторов.

Причина – значительно более высокая скорость реактивного аппарата. Юрков оценивает ее более чем в 400-450 км/ч и отмечает, что большинство интерцепторов не способны работать на таких скоростях.

Юрков говорит, что пока очень мало успешных сбитий таких "Шахедов". Они практически отсутствуют, а если такие случаи и есть, то они больше похожи на случайность, чем на постоянную тенденцию.

По его словам, для такого перехвата оператору нужно не догонять цель, а рассчитать ее траекторию и осуществить перехват. Это требует высокого мастерства.

Отдельной проблемой являются технические возможности самих интерцепторов. По словам Юркова, после достижения скорости около 350 км/ч и более возникают сложности с деталями, а батареи не всегда способны поддерживать необходимый режим работы.

Поэтому, по словам сооснователя Contra-Drone, все более актуальным становится сочетание интерцепторов с персональными радиолокаторами. Такой подход должен позволить выявлять быстрые цели и вести интерцептор не вслед за ними, а на пересечение траектории.

"Вопрос перехвата цели – не догонять ее, а перехватывать по траектории – будет становиться все более актуальным с увеличением скорости "Шахедов", – объяснил Тимофей Юрков.

Contra-Drone также производит персональные радиолокаторы для огневых групп. Юрков рассчитывает, что их сочетание с интерцепторами поможет изменить ситуацию с перехватом скоростных дронов.

В то же время он подчеркивает, что подавление навигации "Шахедов" остается одним из наиболее оптимальных решений, особенно когда большое количество дронов одновременно заходит на город или цель: "Подавляющее количество "Шахедов" теряет возможность достичь цели именно из-за подавления, а не из-за успешного физического сбития".

"Бандероль", баллистика и КАБы

Важный вопрос – влияет ли РЭБ на средства, которыми россияне все чаще атакуют Украину. Это дрон-ракеты "Бандероль", управляемые авиабомбы и баллистические ракеты.

По словам Тимофея Юркова, "Бандероль" в части противодействия РЭБ принципиально не отличается от обычного "Шахеда". Он отмечает, что это реактивный дрон-ракета, но он не имеет такой скорости, как реактивный "Шахед". "Бандероль" так же поддается подавлению.

Значительно большими проблемами Contra-Drone считает баллистические, аэробаллистические ракеты и реактивные БПЛА.

По словам Тимофея Юркова, баллистические ракеты также могут подвергаться воздействию РЭБ, поскольку изначально используют GNSS для позиционирования на цели. В то же время работать по ним значительно сложнее, чем по БПЛА, из-за значительно большей высоты полета.

Баллистическая ракета может зафиксировать цель на большой высоте, где большинство средств РЭБ уже не достают, а сигнал от спутников поступает в более благоприятных условиях. В то же время даже отклонение ракеты от заданного курса на 20-40 метров может позволить избежать прямого попадания в объект.

При этом Юрков подчеркивает, что Россия часто запускает по одной цели сразу несколько ракет, поэтому даже при наличии разброса одна-две из них могут все равно попасть.

С ракетами, имеющими небаллистическую траекторию, по его словам, ситуация несколько проще из-за меньшей высоты полета. Если ракета находится на высоте 2, 3, 5 или 6 км, к ней может применяться подавление, способное отклонить ее от курса.

При этом Юрков отмечает, что ракеты значительно лучше защищены от таких воздействий, чем БПЛА, а их погрешность обычно меньше. Даже отклонение на 20-40 метров может иметь критическое значение для результата атаки.

"Даже отклонение на 20-40 метров, в принципе, может спасти объект от прямого попадания. Бывает, что эти 20-30 метров спасают объект", – объяснил собеседник.

Еще одним фактором он называет количество ракет. По словам Юркова, противник может запускать по одному объекту сразу пять-шесть, а иногда и около десяти ракет. Даже если из-за подавления они получают определенный разброс, одна-две могут все равно попасть в объект.

Случаются случаи, когда вокруг объекта есть значительные разрушения от ударов, но сам объект остается целым. Именно это и есть работа РЭБ.

Касательно КАБов ситуация, по его словам, несколько лучше. Они имеют меньшую высоту и более линейную траекторию, которую можно рассчитать, а средства РЭБ – вовремя навести на соответствующий участок: "В большинстве случаев своевременное реагирование и своевременное подавление КАБов с помощью РЭБ предотвращает прямое попадание в цель".

Однако КАБ имеет значительную массу взрывчатки. Поэтому даже отклонение на 20-30 метров не всегда гарантирует, что объект не будет поврежден или разрушен. В то же время дальность применения КАБов значительно меньше, чем у баллистических и аэробаллистических ракет.

По словам Юркова, для применения КАБов российскому самолету необходимо находиться примерно в 40-50 км от объекта. Это создает для него риск из-за работы украинской ПВО, поэтому основными целями для КАБов остаются прифронтовые города, где украинским войскам сложнее приблизить средства ПВО.

Частная РЭБ и защита городов

По мнению Юркова, комплексы РЭБ должны быть частью частной системы противовоздушной обороны крупных логистических и энергетических объектов. Он сравнивает РЭБ с невидимой ракетой в комплексе ПВО, которая может влиять на цели без их физического уничтожения.

Особенно важным это становится из-за большого количества фейковых целей во время российских атак. По словам Юркова, на сотню реальных "Шахедов" может приходиться 200 фейковых целей, которые используются для отвлечения украинской ПВО.

Такие цели, считает он, не обязательно уничтожать. Если они имеют более дешевую и менее защищенную систему навигации, их можно уводить от запрограммированного маршрута с помощью РЭБ: "Их нужно уметь определять, но не обязательно сбивать. Их можно просто уводить эффективной работой средств РЭБ".

Даже если обычная система ПВО не может сбить все дроны, РЭБ может не позволить им попасть точно в запрограммированную цель. Юрков отмечает, что погрешность может составлять от десятков метров до сотен метров в зависимости от погодных условий.

По его словам, при худших погодных условиях она может составлять 200-300 метров, а в отдельных случаях – 500-600 метров. При благоприятных условиях погрешность может быть меньше – около 20-40 метров.

Именно поэтому, считает Юрков, РЭБ должна быть неотъемлемой частью комплексной системы ПВО. В то же время подход к защите крупных городов и прифронтовых населенных пунктов должен отличаться.

Для прифронтовых городов он предлагает использовать большое количество небольших комплексов, персональных детекторов и средств РЭБ на каждую единицу автомобильной или другой военной техники. Отдельно должны работать средства дальнего обнаружения и подавления, чтобы как можно больше дронов теряли возможность выполнить задачу еще на вражеской стороне.

"Это должны быть небольшие комплексы, но их должно быть большое количество", – отметил Юрков.

Фото: детектор SENSE (Contra-Drone)

Такой подход имеет и экономическое обоснование. Если противник уничтожает один или два недорогих комплекса дорогой ракетой или КАБом, экономика такого удара остается невыгодной для него.

Юрков также предлагает использовать большее количество радаров меньшей дальности. Это должно усложнить противнику выбор оружия для их уничтожения, поскольку использование дорогой баллистической ракеты или КАБа против относительно дешевого радара не будет экономически оправданным.

"Нужно, чтобы экономика войны оставалась в нашу пользу. Даже если враг применяет ракеты на миллионы долларов против РЭБа, который стоит десятки тысяч, или против радиолокатора, который стоит сотню, две или три, экономика остается в нашу пользу", – говорит Юрков.

Для крупных городов, по его словам, возможен другой подход. Там комплексы можно лучше защищать от разведки, маскировать и использовать несколько более мощные системы.

В то же время Юрков считает, что нет необходимости обеспечивать каждого жителя Киева персональным детектором видеосигналов или устанавливать автомобильный РЭБ на каждой машине.

Не все типы дронов способны долетать до центральных или западных городов Украины. В целом подходы к применению средств РЭБ в прифронтовых городах и в городах центральной, южной и западной частей Украины принципиально отличаются.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Сколько каналов имеют новые навигационные антенны российских "Шахедов"?

– По информации Contra-Drone, Россия закупила в Китае крупные партии 20-канальных CRPA-систем – в начале полномасштабной войны таких антенн не существовало.

– Можно ли перехватить оптоволоконный дрон средствами РЭБ?

– Нет, оптоволоконный канал управления не поддается радиоэлектронному подавлению, поэтому Contra-Drone разрабатывает отдельное средство оптического обнаружения таких целей в дополнение к РЭБ.

– Эффективна ли РЭБ против баллистических и аэробаллистических ракет?

– Да, частично: ракеты используют GNSS для наведения, поэтому подавление возможно, но работать по ним сложнее из-за высоты полета — даже отклонение на 20-40 метров может спасти объект.

– Почему реактивные "Шахеды" сложно сбивать дронами-интерцепторами?

– Из-за скорости более 400-450 км/ч, которую не выдерживает большинство интерцепторов; Contra-Drone предлагает сочетать интерцепторы с персональными радиолокаторами для перехвата по траектории.