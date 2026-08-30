Хмара: уже есть потенциальные 4 перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"
Против реактивных "Шахедов" в Украине уже опробовали четыре потенциальных перехватчика. Теперь Минобороны планирует как можно быстрее масштабировать их производство.
Об этом министр обороны Украины Евгений Хмара рассказал журналистам, передает РБК-Украина.
"Продолжается поиск противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть потенциальные четыре перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды". По ним уже проведены полевые испытания", - рассказал министр.
По его словам, в настоящее время главная задача состоит в том, чтобы максимально быстро довести эти разработки до необходимого уровня.
После этого Украина планирует масштабировать производство новых перехватчиков. Речь идет о выпуске тысяч единиц.
"Задача – максимально быстро довести эти решения до нужного уровня и масштабировать производство до тысяч единиц", – отметил Хмара.
Напомним, Россия наращивает применение реактивных "Шахедов" против Украины. По словам внештатного советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, в июле РФ запустила около 1500 таких дронов, а в августе их количество уже превысило 2500.
По словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, Россия запускает в Киев мелкое количество реактивных дронов волнами, чтобы парализовать столицу. На большое количество дронов ресурса у врага нет.