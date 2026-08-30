Зеленский хочет, чтобы осенью ПВО сбивало 90% реактивных "шахедов": за 4 дня их было 800
Только за четыре дня Россия выпустила по Украине почти 1500 дронов, из них около 800 – реактивные. Уровень ущерба для этих целей Украина должна поднять осенью выше 90%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
Осенью Украина должна поднять уровень сбития российских дронов выше 90%.
Об этом заявил Зеленский в ходе сегодняшних докладов военных по защите неба.
По словам президента, нынешняя тактика россиян – истощение Украины и украинцев постоянными атаками дронов. Только за четыре дня враг применил почти 1500 беспилотников всех типов, из них около 800 – реактивные. Значительную часть из них воины сбивают.
Президент подчеркнул, что сложнее всего сбивать именно реактивные дроны - сейчас от них небо защищает преимущественно боевая авиация. В то же время Украина работает над перехватчиками: соответствующие дроны создали четыре компании, а самая удачная техника имеет одна из них.
"Максимально сейчас и Министерство обороны, и военные все должны постараться, чтобы как можно больше у нас было возможности сбивать каждый из типов российских дронов", - отметил Зеленский.
Напомним, против реактивных "Шахедов" в Украине уже опробовали четыре потенциальных перехватчика - теперь Минобороны планирует максимально быстро довести разработки до нужного уровня и нарастить выпуск до тысяч единиц.
Россияне же наращивают применение реактивных дронов, компенсируя тем самым падение эффективности классических "Шахедов" во время массированных атак.