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Российская ракета залетела на территорию Польши во время удара по Украине

Польша, Воскресенье 24 марта 2024 08:09
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Российская ракета залетела на территорию Польши во время удара по Украине Фото: Ракета РФ залетела на территорию Польши во время удара по Украине (иллюстрация/defence-ua com)
Автор: Наталия Гурковская

Российская ракета залетела на территорию Польши во время удара по Украине. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши.

"24 марта в 4.23 произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией РФ. Объектами ударов стали города на западе Украины", - говорится в сообщении.

По данным польских военных, объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд.

"В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы. Сегодня вечером были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Среди прочего была задействована польская и союзная авиация", - уточнили в ведомстве.

В Польше отметили, что на постоянной основе следит за ситуацией на территории Украины и всегда готова обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Российская ракета залетела на территорию Польши во время удара по Украине

Ракета РФ вошла в пространство Польши в районе города Осердув (t.me/Bratchuk_Sergey)

Обстрел Украины 24 марта

Российские войска устроили очередной удар по Украине 24 марта, использовав как дроны, так и ракеты. В частности, под ударом находился Киев, в области работала ПВО. На данный момент известно про атаку на Кривой Рог, где без отопления остались 76 тысяч человек и Львовскую область, где оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.

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