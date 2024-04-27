Российская ракета упала в 15 км от польской границы, - Туск

Одна из ракет, которыми сегодня атаковала РФ, упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в Twitter.

Туск написал, что во Львовской области сегодня ночью "упали десятки бомб и ракет". По словам премьера, одна из российских ракет упала в 15 км от польской границы.

Кроме того, Туск раскритиковал своего предшественника, бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? И то, и то?" - написал он.

Вероятно, Туск имел в виду проходящую в Будапеште конференцию национально-консервативных кругов. На ней присутствовал Моравецкий и глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек.