Российская ракета упала в 15 км от польской границы, - Туск
Одна из ракет, которыми сегодня атаковала РФ, упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в Twitter.
Туск написал, что во Львовской области сегодня ночью "упали десятки бомб и ракет". По словам премьера, одна из российских ракет упала в 15 км от польской границы.
Кроме того, Туск раскритиковал своего предшественника, бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
"В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? И то, и то?" - написал он.
Вероятно, Туск имел в виду проходящую в Будапеште конференцию национально-консервативных кругов. На ней присутствовал Моравецкий и глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек.
Новая ночная атака России
Этой ночью Россия атаковала Украину, выпустив 34 ракеты разных типов (в частности, аэробалистические "Кинжалы"). Украинская противовоздушная оборона сбила 21 вражескую ракету.
При этом Польша за ночь дважды поднимала в воздух авиацию из-за российской атаки.
Российские оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Там возникли пожары. Известно, что во Львовской области также повреждены два объекта энергетики в двух районах.
Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.