ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Експерт пояснив, чому УЗ не отримує очікуваних коштів від підвищення залізничних тарифів

Новость на русском →
Київ, Четвер 22 липня 2021 15:59
Експерт пояснив, чому УЗ не отримує очікуваних коштів від підвищення залізничних тарифів Фото: "Укрзалізниця" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У разі підвищення залізничних тарифів, яке ініціює Міністерство інфраструктури та "Укрзалізниця", цементна галузь скоротить обсяги перевезень залізницею та переведе свої вантажі на автомобільний транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Людмили Кріпки.

"Очікуваного надходження коштів УЗ може й не отримати. Тому що підприємства, зокрема цементної галузі, просто переведуть логістику у інший сегмент, у сегмент автомобільних перевезень. І як результат - доходів УЗ не отримає. І друге таке важливе питання - збільшиться навантаження на автомобільні перевезення", - підкреслила вона.

За словами експерта, підвищення залізничних тарифів призведе до зростання ціни на продукцію на 5-8%, що, в свою чергу, призведе до збільшення вартості об’єктів будівництва.

Нагадаємо, раніше Міністерство інфраструктури України оприлюднило проект наказу "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги".

Проектом наказу про зміну рівня тарифів пропонується здійснити шляхом встановлення тарифів для вантажів позакласної групи на діючому рівні для вантажів 1-го тарифного класу; а також шляхом поступового збільшення рівня тарифів на перевезення нинішньої групи вантажів 1-го тарифного класу на 8% з 01.09.2021 року і ще на 20,4% з 01.01.2022 року.

Як повідомлялось, Федерація металургів і Профспілка металургів і гірників закликали президента України рекомендувати міністерству інфраструктури України відкликати проект наказу про підвищення тарифів УЗ, як такий, що не є економічно обґрунтованим і має вкрай негативні наслідки для економіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст
З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі