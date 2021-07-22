Эксперт объяснил, почему УЗ не получает ожидаемых средств от повышения ж/д тарифов

В случае повышения железнодорожных тарифов, которое инициирует Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця", цементная отрасль сократит объемы перевозок по железной дороге и переведет свои грузы на автомобильный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Людмилы Крипки.

"Ожидаемого поступления средств УЗ может и не получить. Потому что, в частности цементной отрасли, просто переведут логистику в другой сегмент, в сегмент автомобильных перевозок. И как результат - доходов УЗ не получит. И второй такой важный вопрос - увеличится нагрузка на автомобильные перевозки", - подчеркнула она. По словам эксперта, повышение железнодорожных тарифов приведет к росту цены на продукцию на 5-8%, что, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости объектов строительства.