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Эксперт объяснил, почему УЗ не получает ожидаемых средств от повышения ж/д тарифов

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Киев, Четверг 22 июля 2021 15:59
Эксперт объяснил, почему УЗ не получает ожидаемых средств от повышения ж/д тарифов Фото: "Укрзализныця" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В случае повышения железнодорожных тарифов, которое инициирует Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця", цементная отрасль сократит объемы перевозок по железной дороге и переведет свои грузы на автомобильный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Людмилы Крипки.

"Ожидаемого поступления средств УЗ может и не получить. Потому что, в частности цементной отрасли, просто переведут логистику в другой сегмент, в сегмент автомобильных перевозок. И как результат - доходов УЗ не получит. И второй такой важный вопрос - увеличится нагрузка на автомобильные перевозки", - подчеркнула она.

По словам эксперта, повышение железнодорожных тарифов приведет к росту цены на продукцию на 5-8%, что, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости объектов строительства.

Напомним, ранее министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект приказа "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги".

Проектом приказа об изменении уровня тарифов предлагается осуществить путем установления тарифов для грузов внеклассной группы на действующем уровне для грузов 1-го тарифного класса; а также путем постепенного увеличения уровня тарифов на перевозку нынешней группы грузов 1-го тарифного класса на 8% с 01.09.2021 года и еще на 20,4% с 01.01.2022 года.

Как сообщалось, Федерация металлургов и Профсоюз металлургов и горняков призвали президента Украины рекомендовать министерству инфраструктуры Украины отозвать проект приказа о повышении тарифов УЗ, как таковой, что не является экономически обоснованным и имеет крайне негативные последствия для экономики.

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Укрзализныця
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