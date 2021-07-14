Не може бути підвищення тарифів УЗ, доки не покращать якість послуг, - експерт

"Укрзалізниця" підвищує тарифи на вантажні перевезення , але якість цих перевезень стає дедалі гірша. Якщо компанія не хоче втратити довіру клієнтів, з цим потрібно боротися.

"Якщо підвищення буде поетапним, а не різким, то ми готові його обговорювати. Але хотілося б, щоб за підняттям ціна на залізничні перевезення все-таки і покращувались і самі послуги. Вагони залізниця не в змозі поставити, ми працюємо з приватними напіввагонами або іншими видами перевезень. Раніше залізниця анонсувала, що кожен вагон на добу буде проходити не менше ніж 200 км, щоб доставка продукції була своєчасна. На жаль, і цього немає. Навпаки - подача вагонів, проходження шляху вагонів – все це подовжилося. І ми, як відправники вагонів і споживачі послуг, дуже на цьому втрачаємо", - розповів Диняк.

На його переконання, причина того, що якість послуг на УЗ погіршується, в тому, що з компанії через низькі зарплати звільняються робітники.

"В той час, як УЗ витрачає мільйони на зарплати керівництва. Цю тенденцію необхідно змінити", - підкреслив він.

За його словами, залізниця платить шалені заробітні плати топ-менеджерам, але скорочує тих, хто працює.

"На низах люди незадоволені, вони звільняються з роботи, це точно. Таке враження, що вони (керівництво – ред.) думають тільки про себе. Дійшло до того, що на найбільшій станції в Південно-Західній залізниці по відправленню вантажів скоротили складача вагонів! Як таке можливо? Ми ж за це платимо", - дивується Диняк.