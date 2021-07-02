Через керівництво УЗ економіці України загрожують величезні втрати, - експерт
Дефіцит дизпалива для роботи локомотивів, через який рух товарних поїздів "Укрзалізниці" під загрозою повної зупинки - ця провина керівництва компанії, яке нездатне ефективно керувати компанією, і через яке можуть зупинитися виробничі потужності країни.
Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.
"Ця ситуація повторюється десь приблизно раз на півроку, і основна, докорінна причина - неефективне управління "Укрзалізницею". Або, простіше кажучи, бардак. Керівники компанії носять приставку "виконуючих обов'язки", тобто люди навіть не розуміють, що вони роблять, не розуміють, що відбувайся, не володіють ситуацією. А результатами цього є і невиконання інвестиційної програми, і схід поїздів з рейок, і періодичні зупинки руху через відсутність дизельного палива на Укрзалізниці", - пояснив експерт.
За його словами, неефективне управління УЗ простежується буквально у всіх процесах, і призводить до негативних результатів для всієї економіки України.
"Якщо ситуація з нестачею палива не буде вирішена швидко, і відбудеться зупинка якихось виробництв з безперервним циклом в Україні - це будуть величезні втрати для економіки. Причому ситуація абсолютно незрозуміла, адже зараз в країні немає дефіциту палива. Як вийшло, що УЗ не може його купити? Це питання зараз вже навіть не до наглядової ради і не до нинішнього правління УЗ, які довели свою некомпетентність, але і до уряду", - резюмував Гусак.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що рух товарних поїздів "Укрзалізниці" під загрозою повної зупинки через відсутність дизпалива, про що повідомив глава департаменту управління рухом залізниці Олександр Ткаченко.
За його словами, вже зупинено 59 вантажних поїздів, 38 магістральних і 85 маневрових тепловозів, і якщо ситуація не зміниться, залізничному руху Івано-Франківської, Рівненської дирекцій Львівської регіональної філії загрожує повна зупинка.
Станом на сьогодні на Донецькій, Південній та Львівській ж/д вже немає ні залишків, ні резервів палива, на Придніпровському, Південно-Західному та одеському напрямку запасів вистачить до завтра.
Як відомо, попередня паливна криза трапилася 19 квітня, коли компанія "Анвітрейд" відмовилася відвантажувати УЗ дизель, хоча у неї був діючий контракт. Через пару днів в. о. голови УЗ Іван Юрик повідомив, що кризи вдалося уникнути, оскільки компанія провела екстрену закупівлю палива.
Пізніше виявилося, що УЗ закупила дизель у все тієї ж компанії "Анвітрейд", тільки дорожче на 3 тис. грн / тонну.