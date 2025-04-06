ua en ru
Вс, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Эксперт о ночной атаке РФ: что-то пошло не по плану, как будто "часы не перевели"

Воскресенье 06 апреля 2025 19:59
UA EN RU
Эксперт о ночной атаке РФ: что-то пошло не по плану, как будто "часы не перевели" Фото: РФ нанесла массированный удар по Украине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Гайдук, Дмитрий Олейник
Эксперт: Константин Криволап

Российская массированная атака на Украину 6 апреля пошла не по плану. Враг изменил привычную тактику ударов, которую использовал неоднократно.

Такое мнение в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"Сегодняшняя атака началась фактически по расписанию. Но, мне кажется, что потом у них что-то пошло не так", - отметил эксперт.

О сбое в тактике ракетной атаки РФ, по мнению Криволапа, говорит необычная очередность ракет.

"Потому что тактика использования крылатых ракет и баллистических, плюс "Шахеды" говорит о том, что сначала выпускают "Шахеды", потом крылатые ракеты, на крылатых ракетах все средства ПВО разрядились, и теперь надо бить баллистикой", - пояснил Криволап.

По его словам, эту тактику россияне давно используют, поэтому не совсем понятно, зачем в этот раз изменили.

"Ну так же всегда было, а сегодня ударили сначала баллистикой, а потом начали долетать крылатые ракеты. И вот это не совсем понятно. Мне кажется, что они там какие-то часы не перевели", - подытожил эксперт.

Массированная атака 6 апреля

Сегодня ночью Российская Федерация снова нанесла масштабный обстрел по территории Украины. Россияне применили ударные дроны типа "Шахед", ракеты "Калибр", баллистические и крылатые ракеты.

Под вражеской атакой оказались Киев и область, Сумы, Николаев и Харьковская и Кировоградская области.

По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов. ПВО уничтожила 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Шахедов".

Во время этой массированной атаки по российская армия применила ракеты "Калибр". Они были запущены из акватории Черного моря, рассказали в Военно-морских силах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание с военными относительно ничего обстрела россиянами по территории Украины. В частности, он сообщил, что Украина может сама изготавливать системы ПВО для того, чтобы защитить свои территории от российского террора, но нужна поддержка партнеров.

Подробно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов Ракетная атака
NEWS
РФ заявила о захвате Басовки на Сумщине: Демченко развенчал фальшивые заявления оккупантов
РФ заявила о захвате Басовки на Сумщине: Демченко развенчал фальшивые заявления оккупантов
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп