Эксперт о ночной атаке РФ: что-то пошло не по плану, как будто "часы не перевели"

Российская массированная атака на Украину 6 апреля пошла не по плану. Враг изменил привычную тактику ударов, которую использовал неоднократно.

"Сегодняшняя атака началась фактически по расписанию. Но, мне кажется, что потом у них что-то пошло не так", - отметил эксперт.

О сбое в тактике ракетной атаки РФ, по мнению Криволапа, говорит необычная очередность ракет.

"Потому что тактика использования крылатых ракет и баллистических, плюс "Шахеды" говорит о том, что сначала выпускают "Шахеды", потом крылатые ракеты, на крылатых ракетах все средства ПВО разрядились, и теперь надо бить баллистикой", - пояснил Криволап.

По его словам, эту тактику россияне давно используют, поэтому не совсем понятно, зачем в этот раз изменили.

"Ну так же всегда было, а сегодня ударили сначала баллистикой, а потом начали долетать крылатые ракеты. И вот это не совсем понятно. Мне кажется, что они там какие-то часы не перевели", - подытожил эксперт.

Массированная атака 6 апреля

Сегодня ночью Российская Федерация снова нанесла масштабный обстрел по территории Украины. Россияне применили ударные дроны типа "Шахед", ракеты "Калибр", баллистические и крылатые ракеты.

Под вражеской атакой оказались Киев и область, Сумы, Николаев и Харьковская и Кировоградская области.

По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов. ПВО уничтожила 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Шахедов".

Во время этой массированной атаки по российская армия применила ракеты "Калибр". Они были запущены из акватории Черного моря, рассказали в Военно-морских силах Украины.