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Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов: сколько сбила ПВО

Украина, Воскресенье 06 апреля 2025 10:50
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Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов: сколько сбила ПВО Фото: РФ выпустила по Украине 23 ракеты и 109 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия нанесла комбинированный удар по Украине в ночь на 6 апреля. Оккупанты выпустили по Украине 23 ракеты и 109 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Всего этой ночью Россия выпустила по Украине:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области);
  • 8 крылатых ракет "Калибр" (пуски из акватории Черного моря);
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская области);
  • 109 ударных дронов типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков - Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск в России и Чауда в Крыму).

Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Шахедов".

Еще 53 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

Последствия обстрела РФ

Вечером 5 апреля российские дроны ударили по Николаеву. В городе повреждены дома, также произошел пожар на газовой сети. По состоянию на утро в результате атаки пострадали четыре человека.

Также ночью россияне атаковали Сумы, выпустив по городу восемь "Шахедов". В городе была повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате атаки в трех районах столицы возникли пожары и произошли разрушения. По состоянию на утро известно о трех пострадавших и одном погибшем в результате атаки.

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Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов: сколько сбила ПВО
Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов: сколько сбила ПВО
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