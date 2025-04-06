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РФ ударила "Калибрами" по Украине: стало известно, с чего РФ запустила ракеты 6 апреля

Воскресенье 06 апреля 2025 15:36
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РФ ударила "Калибрами" по Украине: стало известно, с чего РФ запустила ракеты 6 апреля Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил Украины (facebook .com/Taclbery)
Автор: Наталья Кава

Во время массированной атаки по Украине 6 апреля российская армия применила ракеты "Калибр". Они были запущены из акватории Черного моря.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикера Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

Плетенчук рассказал, что вероятность применения "Калибров" всегда высока, несмотря на то, что носителей ракет нет в Черном море. Ведь россиянам достаточно нескольких часов, чтобы выйти в акваторию и отстреляться.

"Именно так они ночью и сделали. Четвертое применение в этом году, за четыре месяца. Был применен один из фрегатов и подводная лодка. Они оба участвовали в этой атаке", - рассказал представитель ВМС.

По его словам, подводная лодка все еще остается в море.

Массированная атака 6 апреля

В ночь на воскресенье, 6 апреля, российская армия нанесла очередную массовую атаку ракетами и дронами по территории Украины. Россияне запускали как ударные дроны типа "Шахед", так и ракеты "Калибр", баллистические ракеты, крылатые ракеты.

Этой ночью целью врага был Киев и область, а также Сумы, Николаев и Харьковская и Кировоградская области. Около двух ночи Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для южных областей, а затем и для Кировоградской области.

Также около пяти утра взрывы прогремели в Киеве. Россияне атаковали столицу северокорейскими баллистическими ракетами.

А через час в воздушном пространстве были замечены крылатые ракеты, запущенные россиянами со стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС.

По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов. ПВО уничтожила 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Шахедов".

Подробно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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