Зеленский после ночного террора РФ: готовы сами производить ПВО, но есть условия
Украина может сама изготавливать системы ПВО для того, чтобы защитить свои территории от российского террора. Однако есть нюанс.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.
Зеленский рассказал, что провел совещание с военными относительно ничего обстрела россиянами по территории Украины.
"Мы нуждаемся в усилении нашей противовоздушной обороны - это объективная реальность, - и все договоренности, которые были достигнуты с партнерами, но не были реализованы, нужно максимально активизировать. Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", - сказал президент.
По его словам, партнерам в Европе и США необходимо значительно активнее производить системы ПВО и ракеты к ним.
"Мы в Украине можем обеспечить такое производство и нуждаемся в соответствующих политических решениях. Локализация производств, соответствующие лицензии - это то, что поможет не только нам, но и всем - всем партнерам, кто хочет безопасности, а не хочет войны", - считает президент.
Он напомнил, что такие разговоры уже были с партнерами, и даже было достигнуто понимание, что это возможно.
"Каждый российский удар является напоминанием партнерам: надо сделать наконец то, о чем договаривались. Я поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по этому поводу. В контексте "Рамштайн" встреча готовится", - подчеркнул он.
ПВО для Украины
Стоит напомнить, что основная проблема, с которой столкнулись украинские военные - это нехватка систем ПВО и боеприпасов к ним. Ранее Зеленский заявлял, что Украина просила США дать лицензии на производство систем противовоздушной обороны Patriot. Американцы не отказались, но ничего и не дали.
Массированная атака 6 апреля
Сегодня ночью Российская Федерация снова нанесла масштабный обстрел по территории Украины. Россияне применили ударные дроны типа "Шахед", ракеты "Калибр", баллистические и крылатые ракеты.
Под вражеской атакой оказались Киев и область, Сумы, Николаев и Харьковская и Кировоградская области.
По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов. ПВО уничтожила 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Шахедов".
Подробно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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