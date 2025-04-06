Зеленский после ночного террора РФ: готовы сами производить ПВО, но есть условия

Украина может сама изготавливать системы ПВО для того, чтобы защитить свои территории от российского террора. Однако есть нюанс.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

Зеленский рассказал, что провел совещание с военными относительно ничего обстрела россиянами по территории Украины.

"Мы нуждаемся в усилении нашей противовоздушной обороны - это объективная реальность, - и все договоренности, которые были достигнуты с партнерами, но не были реализованы, нужно максимально активизировать. Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", - сказал президент.

По его словам, партнерам в Европе и США необходимо значительно активнее производить системы ПВО и ракеты к ним.

"Мы в Украине можем обеспечить такое производство и нуждаемся в соответствующих политических решениях. Локализация производств, соответствующие лицензии - это то, что поможет не только нам, но и всем - всем партнерам, кто хочет безопасности, а не хочет войны", - считает президент.

Он напомнил, что такие разговоры уже были с партнерами, и даже было достигнуто понимание, что это возможно.

"Каждый российский удар является напоминанием партнерам: надо сделать наконец то, о чем договаривались. Я поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по этому поводу. В контексте "Рамштайн" встреча готовится", - подчеркнул он.

ПВО для Украины

Стоит напомнить, что основная проблема, с которой столкнулись украинские военные - это нехватка систем ПВО и боеприпасов к ним. Ранее Зеленский заявлял, что Украина просила США дать лицензии на производство систем противовоздушной обороны Patriot. Американцы не отказались, но ничего и не дали.

Массированная атака 6 апреля

Сегодня ночью Российская Федерация снова нанесла масштабный обстрел по территории Украины. Россияне применили ударные дроны типа "Шахед", ракеты "Калибр", баллистические и крылатые ракеты.

Под вражеской атакой оказались Киев и область, Сумы, Николаев и Харьковская и Кировоградская области.

По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов. ПВО уничтожила 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Шахедов".