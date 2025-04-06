Експерт про нічну атаку РФ: щось пішло не за планом, наче "годинники не перевели"

Російська масована атака на Україну 6 квітня пішла не за планом. Ворог змінив звичну тактику ударів, яку використовував неодноразово.

"Сьогоднішня атака почалася фактично за розкладом. Але, мені здається, що потім у них щось пішло не так", - зазначив експерт.

Про збій у тактиці ракетної атаки РФ, на думку Криволапа, говорить незвична черговість ракет.

"Тому що тактика використання крилатих ракет і балістичних, плюс "Шахеди" каже про те, що спочатку випускають "Шахеди", потім крилаті ракети, на крилатих ракетах всі засоби ППО розрядилися, і тепер треба бити балістикою", - пояснив Криволап.

За його словами, цю тактику росіяни давно використовують, тому не зовсім зрозуміло, навіщо цього разу змінили.

"Ну так же завжди було, а сьогодні вдарили спочатку балістикою, а потім почали долітати крилаті ракети. І оце не зовсім зрозуміло. Мені здається, що вони там якісь годинники не перевели", - підсумував експерт.

Масована атака 6 квітня

Сьогодні вночі Російська Федерація знову завдала масштабного обстрілу по території України. Росіяни застосували ударні дрони типу "Шахед", ракети "Калібр", балістичні та крилаті ракети.

Під ворожою атакою опинились Київ та область, Суми, Миколаїв та Харківська та Кіровоградська області.

За даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 23 ракети та понад сотню дронів. ППО знищила 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крилатих ракет "Калібр", балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Шахедів".

Під час цієї масованої атаки по російська армія застосувала ракети "Калібр". Їх було запущено з акваторії Чорного моря, розповіли у Військово-морських силах України.