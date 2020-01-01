ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Бандери

Новини » Суспільство     01.01.2020 - 19:45
У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Бандери
Фото: смолоскипна хода у Києві (twitter.com/ukrreporter)

У ході взяли участь близько 2 тисяч осіб

У Києві в середу, 1 січня, відбулася традиційна смолоскипна хода, присвячена дню народження голови ОУН Степана Бандери. Про це повідомляє кореспондент РБК-України.

У ході взяли участь близько 2 тисяч чоловік.

Смолоскипна хода розпочалася о 18:00 у парку Тараса Шевченка біля пам'ятника Тараса Шевченка. Після чого колона рушила до Київської міської державної адміністрації (КМДА). Учасники тримали в руках плакати і фаєри.

Присутні вигукували "Слава Україні", "Слава нації - смерть ворогам","Україна понад усе" і "Слава Степану Бандері", "Ми - бандерівці, ми йдемо".

Також учасники ходи розгорнули синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.

Нагадаємо, понад 100 тисяч киян і гостей столиці зустрічали новий 2020 рік на Софійській площі, де відбувся святковий концерт. Також близько 40 тисяч людей зустрічали новорічну ніч на Контрактовій площі.

Крім того, у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що ніч на перше січня в Україні пройшла без особливих порушень публічної безпеки. При цьому наголошується, що в новорічну ніч чергували 2,4 тисячі силовиків.

Новорічну ніч на Софіївській площі Києва зустріли понад 100 тис. осіб У Києві в новорічну ніч сталася стрілянина, є постраждалі
Новини України Київмарш
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся