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Трамп у новорічну ніч закликав НАТО, Німеччину та Францію допомагати Україні

Новини » Політика     01.01.2020 - 23:28
Трамп у новорічну ніч закликав НАТО, Німеччину та Францію допомагати Україні
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Заяву Трамп зробив перед новорічною вечіркою у своїй резиденції у Флориді

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на святкуванні Нового року закликав лідерів Німеччини і Франції, а також НАТО більше допомагати Україні. Як передає РБК-Україна, про це пише "Голос Америки".

Трамп обурився, що вагому підтримку Україні надають переважно Сполучені Штати, тож закликав аналогічні кроки зробити і європейських лідерів - канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

"Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлерка Меркель. Де канцлерка Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні, - ред.)? Чому лише Сполучені Штати?", - заявив президент США.

Він також додав, що більше допомагати Україні повинен також Північно-Атлантичний Альянс (НАТО).

"Це НАТО. Ці країни повинні вкладати кошти (в бюджет Альянсу, - ред.), вони також повинні більше давати Україні", - сказав президент Трамп.

Про Україну Трамп згадав у контексті справи імпічменту, процес котрого розпочався після розголошення деталей розмови із тоді новообраним українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи, які ініціювали процес імпічменту Трампа та розслідування з цього приводу, виявили, що Трамп тиснув на Зеленського, натякаючи на можливість заморозити Україні фінансову підтримку з боку США.

Президент США згодом заявляв в своїх виступах, що тиску не було, а також що він намагався уберегти допомогу американців від впливу корупції в Україні.

У виступі перед новорічною вечіркою в своїй резиденції у Флориді Трамп вкотре сказав, що не чинив тиск на Зеленського, а саму розмову із українським колегою американський лідер назвав ідеальною.

"Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом", - сказав Трамп, закликавши американців прочитати розшифровку телефонної розмови з президентом України або запитати особисто Зеленського.

"Все, що вам треба зробити - прочитати розшифровку, або ви можете піти і поговорити з президентом України. Він голосно і чітко заявив, і я ціную його заяву, він багато разів казав, що не було тиску", - додав Трамп.

Також він сказав, що готовий до будь-якого сценарію у Сенаті в справі імпічменту, тому що впевнений у своїй невинуватості.

Нагадаємо, американські журналісти газети New York Times в одній зі своїх останніх публікацій щодо України написали, що Держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні. Інформацію опублікували на підставі проведених десятків інтерв'ю із людьми, близькими до ситуації.

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