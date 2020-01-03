У справі Шеремета провели слідчий експеримент з Кузьменко, Антоненко - відмовився

Фото: слідчий експеримент з Кузьменко (hromadske)

Слідчі хотіли перевірити ходу підозрюваної, щоб порівняти її з тією, яка є на відеозаписі

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській проводили слідчий експеримент у справі вбивства журналіста Павла Шеремета за участі підозрюваної лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

Під час експеримента слідчі хотіли перевірити ходу підозрюваної, щоб згодом порівняти її з тією, яка зберігається у відеоматеріалах справи.

Незважаючи на холод, Кузьменко була одягнена в літній одяг, який, ймовірно, був на ній в день, коли під машину журналіста Павла Шеремета підклали вибухівку. Відзначимо, що вбивство сталося 20 липня 2016 року.

Як повідомили друзі Кузьменко, на місце слідчої дії разом з нею привезли і Андрія Антоненка, однак він відмовився брати участь в експерименті без своїх адвокатів, оскільки вони зараз не в Києві.

"Рифа" (Riffmaster Андрій Антоненко, - ред.) привезли і дали йому безкоштовного державного адвоката. Вивели його з автозаку, але він відмовився проходити слідчі дії без свого адвоката. Його посадили в автозак і відвезли назад ", - сказала одна з друзів Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош зазначив, що буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео з матеріалів справи зображено, що йшли двоє людей. Слідство встановило, що другою людиною, ймовірно, був Андрій Антоненко.

Добош уточнив, що слідчий експеримент сьогодні не завершили. Завтра ще будуть оформлювати все документально та відправляти на експертизу.

Адвокат Антоненка Станіслав Кулик зазначив журналістці hromadske, що його підзахисний не бере участі в експерименті, і його вже відвезли у слідчий ізолятор.

"По-перше, нас несвоєчасно повідомили. Когось з адвокатів повідомили за годину, мене взагалі не повідомили. Я приїхав вже по дзвінку. Андрій від безоплатного адвоката відмовився. По-друге, нам не надали можливість ознайомитися з матеріалами справи, на основі яких мають проводити експеримент", - зазначив адвокат.

Він також додав, що підтримує ініціативу з проведенням експерименту, однак лише після ознайомлення з матеріалами.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський районний суд міста Києва заарештував Кузьменко за підозрою у виконанні вбивства Шеремета.

За даними слідства, Кузьменко прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля журналіста. Організатором злочину вважають Андрія Антоненка, який покликав її в свою злочинну групу. Крім них, причетними до вбивства Шеремета вважають Яну Дугар і подружжя Інну та Владислава Грищенків.