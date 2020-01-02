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"Нафтогаз" і "Газпром" засекретили плату за транзит газу

Новини » Економіка     02.01.2020 - 13:36
"Нафтогаз" і "Газпром" засекретили плату за транзит газу
Фото: колаж (РБК-Україна)

У "Нафтогазі" запевняють, що це є звичайною практикою між комерційними компаніями

Плата за організацію транзиту по території України, яка вказана у контракті з "Газпромом" і "Нафтогазом", є конфіденційною інформацією. Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Вітренко, наприкінці 2019 року тарифи на транспортування газу встановив регулятор - НКРЕКП. За його словами, ці тарифи є конкурентними.

"Нафтогаз лише додає плату за свої послуги (зрозуміло, що ця плата не може бути від’ємною…) Плата за організацію транзиту, яка вказана у контракті з Газпромом, є конфіденційною інформацією, оскільки контракти є конфіденційними (звичайна практика між комерційними компаніями)", - повідомив представник "Нафтогазу".

За його розрахунками, гарантовані доходи від транзиту складуть 7,2 млрд доларів за п’ять років.

"Враховуючи загальний обсяг гарантованих потужностей (65 млрд кубометрів на 2020 рік і потім по 40 млрд на наступні 4 роки; тобто 225 млрд кубометрів за 5 років), виходить, що за тисячу кубометрів наперед заброньованих потужностей Газпром заплатить щонайменше 32 доларів", - написав він.

&quot;Нафтогаз&quot; і &quot;Газпром&quot; засекретили плату за транзит газу

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" та російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт щодо транзиту газу терміном на 5 років.

Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня у Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".

Як заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, сума, яку заплатить російський "Газпром" українському "Нафтогазу", є комерційною таємницею.

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